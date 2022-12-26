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背痛到無法走路 醫用「類微創脊椎手術」給他「勇腳」晚年

記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區骨科醫師鐘文隆執行「類微創脊椎手術」，患者術後行走自如。（澄清醫院中港院區提供）
澄清醫院中港院區骨科醫師鐘文隆執行「類微創脊椎手術」，患者術後行走自如。（澄清醫院中港院區提供）

1名70歲男性年輕時從事粗重工作，扛重物、搬大貨，年紀大了力不從心，卻長期受到背痛折磨，忍到跛行腿軟才求醫，發現腰椎已嚴重狹窄合併滑脫。

台灣澄清醫院中港院區骨科醫師鐘文隆為他執行「類微創脊椎手術」，患者術後行走自如，感謝醫師給他一個「勇腳」的晚年。

患者近幾年長期受背痛影響，且因跛行走不遠、站不久，甚至無法行走，雖然做了中西醫的復健也沒有改善，就醫診斷出腰椎第四、五節嚴重狹窄合併滑脫。

鐘文隆說，「類微創脊椎手術」關鍵在手術入刀的位置。方法是以傳統切口進入後，不剝離脊椎旁的肌肉，而採用背肌外側沿肌纖維走向，可以深達腰椎患部需鋼釘植入的椎節地方，且不破壞、僅撥開肌纖維，進入患部後先進行清除壓迫神經外圍的組織，再進行鋼釘植入，就完成脊椎手術，手術時間僅微創手術的一半。

鐘文隆說，患者手術後隔天就可坐起來，兩天後穿背架可自行走路，兩個月後就脫下背架正常生活，騎腳踏車或小跑步都沒問題。

他說，這樣的手術健保即可給付，與一般微創手術動輒要自費10至20萬元不同，一年多來，已累積50多例，年齡從30多歲到82歲，臨床經驗術後恢復均良好，對患者是一大福音。

他說，腰椎狹窄或滑脫通常是老化的現象，與年輕的工作有關，過度使用腰椎是最大的隱憂，尤其年紀大的民眾應減少搬重物，避免重覆性的彎腰或駝背，以降低腰椎受傷的風險，因為腰椎逐漸老化，其黃韌帶會增生而造成腰椎狹窄，甚至因跑位而滑脫，壓迫到脊髓及神經根，輕者背痛，嚴重者恐帶來跛行無法久站。

手術 骨科 健保

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