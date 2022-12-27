感染新冠當心類思覺失調 醫列「可疑症狀」要注意

（圖：健康醫療網提供）

新冠肺炎 肆虐全球至今已三年，後疫情時代的現在，全世界開始面對確診新冠肺炎所留下的後遺症，其中頗受重視的即為病毒對人體神經系統的破壞，造成一系列精神方面的問題。

嚴重精神疾病 出現簡單妄想

臨床上很類似思覺失調症的患者，這群個案過去均沒有精神疾病，功能也相當良好，基本上就是隨處可見的正常人，但在確診新冠肺炎後數天到數週不等的時間內，就出現了極其明顯的呆僵(catatonia)與妄想(delusion)。

臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師鄭勝允指出，呆僵的表現主要為沉默不說話或反覆做出沒意義的行為，是一種嚴重精神疾病常會出現的代表症狀；而在妄想方面，每位個案的妄想內容都不一樣，但特徵是其內容都相當豐富，有別於會在失智 或譫妄中出現的那種較為簡單的妄想。

小心慢性惡化 把握黃金治療

鄭勝允主治醫師表示，通常妄想的成形需要經年累月的累積，乃是慢性惡化的過程。但這幾位個案從正常到發病，時間之短暫只能用匪夷所思來形容。目前醫學 期刊中對於感染新冠肺炎後導致精神病的報告並不多，但大多數也跟醫師觀察到的一樣，九成以上會以妄想為主要表現。

鄭勝允主治醫師說，目前收治過的個案中，有的是覺得被他人監聽監視，所以把手機鏡頭用貼紙遮住（關係妄想）、有的則是沒考全班第一名就覺得自己對不起學校的栽培（罪惡妄想）、也有的個案是出現了典型的宗教與誇大妄想，覺得自己在確診後被「醍醐灌頂」，可以跟神明溝通。

出現類似症狀 應盡快就醫

據信致病機轉為病毒入侵神經造成一連串發炎反應所致，但可怕的是，似乎在無症狀感染者身上也會出現，意即並不是確診時感冒症狀不嚴重就高枕無憂了。鄭勝允主治醫師呼籲，若親朋好友有出現類似症狀，務必把握黃金時期盡早接受治療，避免腦部受傷慢性化造成不可逆的傷害。

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