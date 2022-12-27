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天寒地凍 中年男吃鍋取暖 腹痛就醫竟是「腸中風」

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

冷氣團一波還未平息，一波又來侵襲。台灣衛生福利部南投醫院提醒民眾，除了需預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，還要留意腸胃道問題。

這些腸胃疾病 好發冬季

南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌醫師指出，胃出血、十二指腸出血、食道靜脈瘤出血及腸中風都是肝膽腸胃科在冬天時，發生率可能會上升的疾病。當天氣寒冷會使血管收縮，致壓力上升，而造成血管破裂出血的可能性。

原本就有胃或十二指腸潰瘍的患者，上消化道因低溫環境而出血的機率較高；另外長期服用抗凝血藥物、止痛消炎藥物、肝硬化及感染幽門桿菌患者也是高危險群。

冬天暴飲暴食 恐致腸中風

另外天氣轉涼時，不少民眾大吃薑母鴨、燒酒雞或麻辣鍋來暖身，也有民眾因為天冷容易感到飢餓而大量吃喝，洪弘昌院長提醒刺激性食物又加上暴飲暴食，便容易引起消化道潰瘍、胃出血、食道靜脈瘤出血等上消化道出血，甚至腸中風。

洪弘昌院長分享，曾收治過一名高血壓的中年男性，冬天卯起來吃鍋取暖，結果腹部劇痛送醫，透過檢查發現他的腹部血管鈣化狹窄，診斷俗稱腸中風的腸缺血，所幸經過治療後已無大礙，不然腸血管壞死或併發腹膜炎，致死率相當高。

如廁留意糞便顏色 出現不適快就醫

上消化道(通常指食道、胃及十二指腸)出血的症狀有解黑便、嘔吐出鮮血或咖啡色的物質、當出血量較多或出血速度快時，會出現頭暈、暈厥、噁心、盜汗、臉色蒼白、心跳加快、血壓降低休克等症狀。

洪弘昌院長提醒，若有出現上述狀況等異狀應就醫，高危險族群的民眾在寒冷的冬天應做好保暖的動作，正常生活作息、避免熬夜，三餐定時定量、進餐時細嚼慢嚥，戒菸、減少酒精攝取，少吃刺激性食物，平時如廁時需留意一下大便的顏色。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56245

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