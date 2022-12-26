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肩關節疼痛讓人難耐 物理治療師：應用貼紮治療可改善

記者吳傑沐／苗栗即時報導
康耀文主任醫師表示，肩膀發炎、痠痛，一定要好好治療，否則發炎拖太久，可能發生沒有受傷，肩膀肌腱就突然斷裂的風險。（衛福部苗栗醫院提供）
康耀文主任醫師表示，肩膀發炎、痠痛，一定要好好治療，否則發炎拖太久，可能發生沒有受傷，肩膀肌腱就突然斷裂的風險。（衛福部苗栗醫院提供）

很多人都有肩頸痠痛的問題，為什麼會肩膀疼痛？台灣衛福部苗栗醫院復健科主任康耀文以門診案例指出，類似症狀主要都是以重複性的勞動，或是扛舉過重物品造成的，實務醫療上可透過物理治療並配合使用肌內效貼布貼紮，治療後症狀可明顯改善。

院方指出，一名在電子廠上班的李姓40多歲女性，因工作關係需要經常抬舉零件與物品，重複的動作導致其肩部疼痛、僵硬，穿脫衣服、睡覺都在痛，日前因症狀持續未改善，疼痛難耐，才到醫院就醫。

復健科主任康耀文表示，經診察李女肱二頭肌與棘上肌有發炎、關節角度受限，透過X光檢查後，確定其骨關節沒有問題，也沒有肌腱鈣化，安排物理治療並配合使用肌內效貼布貼紮，症狀明顯改善，也讓病人覺得相當滿意。

他表示，民眾常聽到俗稱的「五十肩」，其真實學名是粘連性關節囊炎，常見的是以肩關節肌腱炎為主，例如肩二頭肌肌腱炎、肩棘上肌肌腱炎較為常見。

而現代人因為運動少，肌力明顯較差，在重複性動作過多，或是假日從事較激烈性運動，很容易造成軟組織的過度負荷導致發炎，好發族群以中年人居多；若肩膀發炎、痠痛，一定要好好治療，否則發炎拖太久，有可能發生沒有受傷，肩膀肌腱就突然斷裂的風險，到時候恐怕得手術才能治療。

康耀文強調，肌內效貼紮治療除了常應用於肩部痠、痛治療外，運動傷害防護、媽媽手、網球肘、高爾夫球肘、乳癌術後淋巴水腫、周邊組織腫脹、血腫、術後止痛等等，使用範圍相當廣泛。

院長李明輝也表示，在臨床上如果要延長復健的效果，或是保護受傷的肌肉，可自費選擇非侵入性的肌貼治療，利用具有伸縮性的肌內效貼布的黏彈性質與力學方向，配合肌動學及生物力學的原理，可以達到改善疼痛、增加循環、降低水腫、加速癒合、放鬆軟組織等效果。

同時，肌內效貼布本身雖不含藥性，但它是醫材，不可以隨意黏貼，當心亂貼恐受傷或反而更痛，民眾如有需要，可洽詢部苗復健科門診。

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