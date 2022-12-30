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血尿原因多 數日未改善應速就醫

記者簡慧珍
醫師提醒，預防血尿要遵循多喝水、運動前後要排尿、避免攝取過量鹽分的食物等。（Getty Images）
醫師提醒，預防血尿要遵循多喝水、運動前後要排尿、避免攝取過量鹽分的食物等。（Getty Images）

很多人愛吃紅龍果，但是吃完之後出現「血尿」，就懷疑自己的腎臟有毛病；醫師謝宗裕指出，假性血尿確實困擾，如果粉紅色、紅色尿液症很快自動消失，代表可能是假性血尿，若持續數日還沒改善，應趕快就醫檢查。

台灣二林基督教醫院腎臟科醫師謝宗裕說，尿液的正常顏色應是淺黃色，若顏色改變，出現紅色、粉紅色、褐色等不尋常顏色，背後代表有原因改變尿液顏色。

有時病人解尿後發現尿液顏色怪怪，到醫院門診詢問什麼血尿，若因飲食（例如食用紅龍果、甜菜）或藥物（例如抗結核藥物）引起。

還有一種是女性的生理期也會造成假性血尿，純粹尿液顏色變化且與真正疾病引起的血尿沒有任何關聯，假性血尿症狀在停止食用特定蔬果、停藥或經期結束即自行消失，病人不需過度擔心。

謝宗裕指出，尿液顏色異常持續數日，應就醫檢查並排除可能潛在疾病的風險，如果腎臟炎、膀胱炎及尿道結石發炎等疾病造成的血尿，確診後應由醫師評估是否做切片等檢查，上了年紀的民眾若血尿，也可能是腫瘤、外傷、攝護腺肥大等原因造成，就醫後按照醫囑治療。

關於如何預防發生血尿，謝宗裕說，遵循多喝水、運動前後要排尿、避免攝取過量鹽分、戒菸及檳榔等有害物質的健康生活方式，通常血尿無需擔心，但血尿伴隨有其它不適症狀，最好還是檢查找出原因。

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