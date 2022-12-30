15公分巨型肝臟腫瘤 三合一療法縮小

一名男性因爆瘦、腹脹腹痛且容易感到疲倦就醫，意外發現竟有一顆15公分大巨型肝臟腫瘤（左）。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名男性因暴瘦、腹部脹痛且容易感到疲倦就醫，診斷體內長了一顆15公分大巨型肝臟腫瘤 ，醫師採取「標靶藥物」、「光子刀放射治療」以及「免疫治療」三箭齊發策略，一舉奏效，順利讓腫瘤變小。

台灣亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民說，患者到院時體重僅剩40公斤，血液中的黃疸指數 5，遠超出正常值數倍，「癌症指數（胎兒蛋白）」也飆高，左、右肝門靜脈都被腫瘤塞住，無法執行栓塞治療。

亞洲大學附屬醫院醫療團隊後來決定以「標靶藥物」、「光子刀放射治療」以及「免疫治療」同時進行的三合一療法，患者3個月後黃疸指數及癌症指數都恢復正常，腫瘤也大幅變小，僅剩疤痕痕跡，生活逐漸恢復常軌。

他說，肝癌末期或腫瘤過大的患者，除不適合手術外，也常因腫瘤已侵犯到肝門靜脈，肝臟無法拴塞治療所伴隨而來的肝臟損傷，有加重肝臟衰竭的風險。

為此，一般若採用標靶藥物可殺死腫瘤及新生血管，避免腫瘤擴張，免疫療法則是藉由活化免疫系統，再結合光子刀局部放射治療，造成癌症細胞死亡後，合併產生「遠隔效應」，人體內放出更多抗原，讓自體免疫系統得以認識並培養出更多可殺死癌細胞 的淋巴球，強化體內免疫系統對抗癌細胞的能力，不僅副作用低，也可縮小腫瘤利於手術切除，大幅延長存活率。