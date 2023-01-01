骨內注射 8旬婦擺脫膝蓋痛

花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科主任醫師王柏凱為詹女士做骨內注射治療。（圖：花蓮慈濟醫院提供）

一名86歲詹女士長年身受膝蓋疼痛之苦，只要站起來左膝就非常疼痛，痛到不敢走路，經台灣花蓮慈濟醫院為她做骨內注射治療，不需動刀就能改善膝蓋疼痛。如今詹女士現在不只坐下、站起膝蓋都沒問題，還可以自己開車上市場買菜，行動力大幅改善。

台灣花蓮慈濟醫院麻醉部疼痛科主任醫師王柏凱指出，詹女士膝蓋積水嚴重，抽出左膝的積水後疼痛雖有改善，但過一陣子又發炎疼痛，檢查發現這是一般的膝蓋退化，軟骨還在，不需換人工關節 ，且關節穩定性也不差，便進一步安排詳細核磁共振檢查。

檢查過後確認詹女士小腿骨靠近膝關節的地方，有骨頭內的微小骨折，無法手術 固定復位，多半只能被動休息、穿戴護具及吃止痛藥物，等骨頭自行修復，時間可能要數周，甚至可能超過1年以上也無法修復。

醫師考量詹女士年紀較大，身體修復能力差，膝關節需承受身體重量，相對組織修復更不容易，影響日常生活行動力。經過與病人及家屬討論後，決定改以新引進的療法「骨內注射」改善疼痛，直接注射在患部上修復受損部位。

注射完7天後，詹女士的左膝疼痛慢慢減輕，不僅能自由活動，上下樓梯也沒問題，讓她很高興；直到近期左膝感到些微疼痛，回診做骨內注射，詹女士笑說，回診治療就當作是「進廠保養」。

詹女士的兒子林先生表示，母親除了左膝痛，因腰椎椎管狹窄壓迫到神經，導致腰痛難受，一併請醫院檢查。醫師王柏凱說，發現第五腰椎跟薦椎間中間的椎間盤嚴重退化，導致左邊坐骨神經痛；由於有膝蓋的骨內注射療法改善疼痛的經驗，與病人討論後，腰椎治療也加入骨內注射，如今也有明顯改善。