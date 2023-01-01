輕忽心血管疾病 7旬婦腳中風

陳女士（左）腳中風以為沒那麼嚴重，後來腳趾急速變黑才緊急就醫，保住患肢。記者王昭月／攝影

近來寒流一波波，除要當心心血管疾病 ，也別輕忽「腳中風 」，一名70歲陳女士日前左腳冰冷麻痛，覺得應該沒那麼嚴重，結果左腳趾先變灰，不久變黑像「烏骨雞」，才警覺事態嚴重，緊急就醫，後來她切除部分腳趾才保住整條腿，醫師提醒，腳是人的第二個心臟，絕對輕忽不得。

壓根都沒想到會「腳中風」的陳女士說，左腳趾原本冷冷、灰灰的，因為能夠走路，所以覺得沒那麼嚴重，結果不久竟變黑，還往周邊蔓延，經歷此次事她體會到，身體出狀況不只不要拖，還要找對人求醫。

台灣高雄醫學大學附設醫院副院長戴嘉言說，嚴重肢體缺血病人，傷口不易癒合，3年後死亡率可高達5成，高醫緊急周邊血管團隊利用超聲波震盪溶栓導管及數種機械性血栓抽吸等設備，可及時搶救缺血肢體及生命。

高醫緊急周邊血管團隊主要召集人許栢超說，「腳中風」是急性肢體缺血、動脈栓塞，腳底、腳趾先覺得冰冷，2周內從蒼白到發黑，或有麻痛情形，有這些症狀就必須盡快就醫，6至8小時內沒把血管打通，肌肉組織就會受到嚴重影響。由於病程約有2周時間，許多民眾容易輕忽。

許栢超說，一般心血管疾病包含了心臟血管、腦血管及周邊血管疾病等，腳是人的第二顆心臟，但很多民眾都忽略周邊血管疾病。他表示，腳部急性動脈栓塞分成3級，第1、2級都可靠導管手術 救回，第3級腳可能已麻痺、長水泡，嚴重可能需截肢才能保命。

許說，腳中風的死亡率15至20%，截肢率25%至30%，風險很高，因此長輩在寒冷的冬天要特別注意足部穿襪保暖，萬一有腳中風跡象，足部馬上保暖，可延緩快速惡化，接著趕快就醫。他也特別提醒，天氣冷會造成血管收縮，讓原本狹窄的血管阻塞更嚴重。