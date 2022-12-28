你是晚睡還是早睡人？睡眠模式藏在基因裡

是狼型人就不要逼自己早睡早起。 (取材自天下出版社)

如果你用盡了一切方法仍然睡不好，試試看遵循自己的時型吧！簡單說，時型就是在特定時間起床與就寢的生物特質，能透露你個人生理時鐘的晝夜偏好。

小測驗 看看你是哪一型

如果有選擇，你早上會幾點起床？

1.6點以前

2.6點以後，8點之間

3.8點過後

你喜歡在哪個時間就寢？

1.晚上10點以前

2.10點以後，12點以前

3.午夜過後

你醒來以後通常感覺如何？

1.神清氣爽且精力充沛

2.昏沉想睡，但喝了咖啡 或茶之後，精神就來了

3.累斃了，要再多睡幾小時才能清醒

你需要的睡眠比別人多一點還是少一點？

1.少一點：我睡七個小時左右就夠了

2.多一點：我可以睡十個小時以上

3.跟一般人差不多：睡七到九個小時

你在哪個時間覺得自己最有生產力？

1.中午以前

2.早上10點到下午2點

3.傍晚到晚上

工作上，別人都怎麼形容你？

1.領導者

2.有團隊精神

3.社交能力強

工作的時候，你的強項是什麼？

1.領導力、遠見及策略

2.使命必達

3.創意、突破性的原創想法

你覺得自己是怎樣的人？

1.為未來做好準備，永遠想好下一步

2.考慮未來，也著眼當下

3.注重現在

你晚上外出時，在外面待到10點或11點的機會有多少？

1.很少，這個時間我已經睡了

2.偶爾，可能每個周末一次

3.很常，我愛夜生活

你認為自己的身心健康如何？

1.很好

2.還好

3.很糟

你覺得保持健康很簡單嗎？

所謂保持健康指的是睡得飽、吃得好，且有規律的運動。

1.很簡單，我在這方面可是有名的

2.有時簡單、有時難

3.我總是受不了誘惑

你覺得最難做到的是什麼？

1.不要太追求完美

2.拒絕別人的請求

3.乖乖睡覺

來看結果

把你圈起來（或寫下）的數字相加，由總分來看你是哪一型：

12到19分 你是獅型人

20到28分 你是熊型人

29到36分 你是狼型人

獅型人

簡單來說，獅型人是天生的領導者，正面、積極、目標導向。全力追求卓越、勤勉謹慎，所以常是高成就人士。作為伴侶，情緒穩定、忠心耿耿，為所愛的人做得超多。

行為表現：你起得很早，喜歡以固定活動開啟一天。你的生產力高峰在一天的前半，所以你喜歡先解決一天中最有挑戰的工作。也就是說，接近傍晚時，你通常已腦力耗盡，這時就會放下工作給自己充電。到了晚上，你的精力到達最低點，只想輕鬆吃頓晚餐，然後早早上床，這樣明早才能精神煥發起床。

熊型人

理智、冷靜、可靠，別人可以放心依賴你，無論日夜，你都使命必達。你喜歡團隊合作，是團隊中努力的一員，而且不管工作還是玩樂，你在團隊中最能積極發揮。

行為表現：早上7點左右，你準備起床了，然後馬上喝杯咖啡提神。過一個小時左右，可能再來一杯，再準備開工。一天之中，你隨時要稍微休息一下，到下午3點，你很準時的沒電了，如果又加上睡眠不足，情況就會更糟。到了晚上，你已經精疲力竭，然而可能腦筋轉個不停，很難關機。

狼型人

你是時型界的夜貓子。狼型人有兩面，可以是愛交際、愛玩樂以及精力充沛的，但也很容易因為睡不夠而壓力大，變得很焦慮。工作的時候，如果內容是自己很有熱情的，你就會充滿創意，閃閃發光；但只要遇到無聊的內容，你很容易分心，會拖拖拉拉。

行為表現：如果有選擇，你早上會8到9點才起床。過了懶洋洋的早晨後，你的創意開始迸發，時間愈晚你愈能進入心流狀態。如果你正在做的工作是你全心投入的，心流狀態會一直持續到晚上；但如果覺得工作一整天夠了，你也會樂於晚上出去找點樂子。在三種時型當中，你上床的時間最晚，可能快要凌晨才關燈睡覺。但你根本不太在乎，生命就是要活得精彩，不是嗎？

時型可以改變嗎？

我最常被問到的時型問題之一是：我可以改變自己的時型嗎？我的答案是：「可以。」時型是由你的內在因子（基因）和外在因子（環境以及睡眠殺手）共同決定，比重是一比一，雖然你無法改變自己的DNA ，但只要改變行為，時型就有可能因此而改變。

(本文取材自天下生活出版的「是狼型人 就不要逼自己早睡早起」)