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「冬天減肥瘦得快」新陳代謝、脂肪都是重點

記者劉小川
冬天的新陳代謝更快，想要減肥會更有效率。（取材自pexels）
冬天的新陳代謝更快，想要減肥會更有效率。（取材自pexels）

許多人的減肥觀念，認為夏天運動，汗流浹背就是減肥的正確時機？因為夏天只要動一下下就會出汗，減肥效果必然也加倍；但事實上，家醫科醫生王順源卻表示，冬天才是真正的減肥絕佳時刻。

冬天氣溫低，身體機制會啟動禦寒模式，主動產生熱能量，設法使身體保持溫暖，體內多餘的脂肪就會動起來，為身體抵禦寒冬做準備，相較於溫暖的季節，在冬天的新陳代謝更快，當然想要減肥就趁冬天。

新陳代謝其實就是減重的關鍵，會直接影響減肥的快慢。如果新陳代謝變好了，即便減肥也不容易造成反彈。特別是對於脂肪含量高的人，冬季減肥才是最好的。

冬天有助脂肪轉化

寒冷的冬天環境，有助於身體儲存過多的能量、白色脂肪組織，轉化成對人體有益的棕色脂肪組織，去刺激脂肪的燃燒進而產生熱能。

冬天不易過度運動

減肥要運動這件事情的觀念沒問題，但運動要以「適量」為原則，過度的運動可能會導致運動後帶來的損傷，不利於減肥。

有些人會說，冬天到了食慾就會變好，每天吃都吃不飽的感覺，嘴巴根本停不下來，不知不覺就變胖了，那改如何控制食慾？

少量多餐

控制飲食最簡單又直接的方式「少量多餐」，這適用於全季節，但由於天氣冷的時候，身體的熱量供需變大，經常會感到肚子餓也是非常正常的事情，想要控制體重，就要先節制進食量。

細嚼慢嚥

由於有些工作礙於時間關係，就會吃飯速度異常的快。吃飯速度太快，食物就容易吃的過量，當然熱量也會超標。所以盡量保持吃飯時間在20至30分鐘，並且「細嚼慢嚥」，也能讓腸道的消化比較完善，更能有飽足感，才能避免過度的飲食量。

飽足感強的食物

高纖食物，會有比較強的飽足感，且不容易變胖，像水果、堅果等，都屬於膳食纖維比較豐富的食物，優酪乳、牛奶等高蛋白食物，蛋白分子大，也可以增加飽足感，吃多了也不怕胖。

減重 牛奶

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