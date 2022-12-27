找對醫師、求診時機 都是治療關鍵

一人與老婆告上法庭，判決下來，輸了，很不服氣，「法官，妳年紀輕輕的，又沒結過婚，怎知夫妻之間誰對誰非！」法官：「難道警察 抓妓女也要當過妓女嗎？」

說得好像對，有些事情，是想當然耳，是經驗法則，是風俗習慣，不必親身體驗。

但有些職業就不一樣了，例如醫師的工作，醫學 院畢業之後，醫院實習還要專科訓練，才能診斷正確，治療正確，藥到病除。又如開刀技術如果沒有見習過，老手帶著你，就好比飛行員如果沒有千錘百鍊，經過多少飛行時數的實際體驗，就隨便成為副駕駛、正駕駛容易斷命，是一樣的道理。

話說回來，生病時找對醫師，找到有經驗的醫師，固然很重要，但求診的時機會不會太晚，也是很重要的關鍵。

例如同樣是胸痛，可能是胃食道逆流，可能是運動傷害，也可能是心肌缺血或心肌梗塞，這時當然要求醫診治了，如果等到胸痛得很厲害時才求醫，此時可能心臟缺血太久，心血管堵塞造成心肌梗塞了。或當然也可能只是運動傷害或胃食道逆流所致，但沒有及早檢查，自做診斷可能就會延誤治療的契機。

又如上腹痛，一般人所謂的胃痛，就是胃的地方痛，許多人自作主張服用各種胃藥，但症狀未緩解，去找醫師，醫師也可能以為真的胃在痛，幫病人做了胃鏡，可能是胃食道逆流，但可能不是真的主因，真正的原因可能是膽結石引起的痛，如果伴隨有發燒或胃部壓迫，可能膽囊發炎了。

但也有可能是胰臟發炎，消化液由胰臟跑到胰臟外面的組織，引起胰臟周圍組織發炎壞死，此時會有明顯的上腹壓痛，持續的痛，也有可能是胰臟長了癌症 ，大事不妙了。也有可能是盲腸炎初期，先痛在上腹部，等到一段時期後，才轉痛到右下腹部。

這些腹痛病因之診斷，如果沒有實習過，只憑書本上的知識，無實際上的淬鍊，是容易誤診的。

總而言之，看病要找有經驗、用心、關心你的醫師，而平日自我吸收正確的醫學常識，與醫師為友，也是很重要的，如此一來，萬一身體出了亂子，才能及時診斷，及時治療。