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喝酒暖身？醫師：更容易失溫 4種人勿喝

邱宜君
引起脂肪肝原因包括體重過重、高血糖、高血脂、飲酒等。示意圖。（路透）
引起脂肪肝原因包括體重過重、高血糖、高血脂、飲酒等。示意圖。（路透）

天氣冷颼颼，許多人都會喝點酒暖身。台灣大學醫學院附設醫院心血管中心心臟檢查室主任王宗道提醒，保暖重點在衣著，喝酒暖身效果很短暫，捨本逐末恐反而導致失溫。冬天造成心房顫動最常見的原因就是喝酒，有心房顫動者中風機率增五倍，因此，心律不整或心跳偏快、三高沒控制好、有心腦血管疾病者，都不建議喝酒；此外，酒精對於「喝酒易臉紅者」健康帶來的都是壞處，也不該喝。

王宗道分析，酒精會讓心跳加速、血管擴張，熱量被血流帶到身體表面，人會暫時覺得溫暖，但要注意的，血管擴張也會加速散熱，接下來身體會感覺更冷。因此，要暖身重點在衣著，喝酒取暖不僅捨本逐末、只有暫時效果，還可能帶來危險。因為如果酒後輕忽保暖，熱量散去後，人可能會失溫，血管遇冷收縮也會刺激心血管系統，引起心臟病或中風。

王宗道表示，雖然過去有零星研究指出喝酒有一些好處，但整體來說，更多大型綜合研究都看到飲酒對健康是負面的，喝少量也沒有比較好。

王宗道表示，最新版的高血壓指引對飲酒的限制比以前更嚴格，一天大約只能喝50毫升，而料理也常常含酒，不可能完全不喝到，但還是要節制，不可過量。

中風 高血壓 心臟病

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