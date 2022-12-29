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每周喝1次酒 男性罹癌風險增2成

邱宜君
研究顯示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。（本報資料照片）
研究顯示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。（本報資料照片）

最新研究發現，每周喝酒一次，對健康的負擔不容小覷。相較於不喝酒，成年男性每周至少喝一次酒，罹癌風險是1.2倍；45歲以上男性每周至少喝一次酒，得到精神與神經障礙疾病的風險是15.81倍。

精神疾病風險 提高11倍

此研究是台灣成功大學公衛所與中興大學食安所今年共同發表於「台灣公共衛生雜誌」，分析2009年與2013年台灣「國民健康訪問調查」3萬5515名18歲以上民眾的飲酒頻率，並追蹤台灣健保紀錄直到2017年底。研究者列出可完全或可部分歸因於飲酒的11大類疾病，若有人追蹤期間曾經因這些疾病急診兩次或住院一次，就視為罹病。

結果發現，三成女性、六成男性過去一年曾喝酒，其中19.59%男性每周至少喝一次、12.37%每個月喝一到兩次、25.4%每個月喝不到一次，男性疾病風險因此明顯提升，以「酒精引起的精神與神經障礙疾病」與飲酒頻率有最明顯的劑量反應關係。

排除教育程度、吸菸習慣、運動習慣、月收入的影響後，44歲以下每周至少喝一次的，男女性得到「酒精引起的精神與神經障礙疾病」風險都是不喝酒的11.48倍；44歲以下男性每月喝一到兩次，風險為3.44倍，44歲以下女性每月喝一到兩次，風險為5.11倍。45歲以上男性每周至少喝一次，風險更高達15.81倍。

女性憂鬱風險 增加1.6倍

至於癌症，無論是44歲以下或45歲以上，男性每周至少喝一次酒，罹癌風險都是不喝的1.2倍。其他疾病方面，44歲以下男性每周至少喝一次酒，癲癇風險是2.49倍、心腦血管疾病風險是1.3倍。44歲以下女性每周至少喝一次酒，憂鬱症風險為1.6倍，45歲以上男性每周至少喝一次酒，發生酒精引起消化道疾病的風險是1.29倍。

台灣國民健康署署長吳昭軍表示，過去研究指出，即便少量飲酒也會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌、食道癌、肝癌、乳癌。台灣大約每兩人就有一人缺乏乙醛去氫酶（ALDH2）代謝酵素，就是俗稱的「酒精不耐症」，這也會大幅提高罹癌症機率。

癌症 健保 教育

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