我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

喝酒能消愁？醫：只會惡性循環

邱宜君
酒精會抑制神經功能，導致人解決問題的能力更差；圖為示意圖。（Getty Images）
酒精會抑制神經功能，導致人解決問題的能力更差；圖為示意圖。（Getty Images）

癌症專家分析，酒精可能引起慢性肝炎、提高肝癌風險；酒精與其他不良生活習慣共同作用，也會讓癌症和慢性病風險上升。精神科醫師提醒，酒精會抑制大腦神經功能，讓人解決問題的能力變差，讓人陷入愈喝愈無力、愈喝愈多的惡性循環。

台灣癌症希望基金會董事長王正旭表示，較無B肝、C肝問題的歐美國家，酒精是導致肝癌的首要原因，因為酒精是經由肝臟代謝，可能引起非病毒性的慢性肝炎，長期導致肝癌。生活壓力大的勞工階層，喝酒之外可能也會抽菸，飲食也受限於一些較不健康的選項，例如高脂肪、高熱量等，這些因素綜合起來，都會提高罹癌率。

「慣性喝酒是其他問題的結果。」台灣馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，自古以來，當人類面對到難以解決、不知該如何面對的問題，就可能用喝酒這個行為來因應，最常見的就是因為憂慮、焦慮、失眠。當酒精作用在大腦，會抑制神經功能，導致人解決問題的能力更差，此時人就會落入惡性循環，愈喝愈無力、愈喝愈多，久了就有精神或神經障礙疾病。

方俊凱表示，要打破這個惡性循環，就是要找到其他解決問題的辦法，這就要尋求醫療專業的協助。一開始可以先透過一些藥物緩解他的情緒或睡眠問題，幫助他恢復可以面對問題的行為能力。接下來就要透過適當的諮商、心理治療，幫助他去找方法面對、解決問題。

完全可歸因酒精疾病

◆酒精引起之精神與行為障礙疾病

◆酒精性神經病變

◆酒精性心肌病變

◆酒精引起之消化道疾病

◆胎兒受酒精影響症候群

部分可歸因酒精的疾病

◆癌症

◆第二型糖尿病

◆憂鬱症

◆阿茲海默症

◆癲癇

◆心腦血管疾病

資料來源：台灣公共衛生雜誌

整理：邱宜君

在歐美國家，酒精是導致肝癌的首要原因。（Getty Images）
在歐美國家，酒精是導致肝癌的首要原因。（Getty Images）

癌症 醫學 糖尿病

上一則

老翁驚見肝脾腫大罹血癌 慢性淋巴性白血病出現6症狀小心

下一則

喝酒暖身？醫師：更容易失溫 4種人勿喝

延伸閱讀

當心酒害／酒精傷肝傷腦增罹癌率 專家籲打破惡性循環

當心酒害／酒精傷肝傷腦增罹癌率 專家籲打破惡性循環
當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝

當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝
撞車致2人輕重傷 華男疑酒駕被捕

撞車致2人輕重傷 華男疑酒駕被捕
預防肝癌 7個訣竅讓你「逆轉脂肪肝」

預防肝癌 7個訣竅讓你「逆轉脂肪肝」

熱門新聞

最近氣溫溜滑梯，民眾吃羊肉爐、燒酒雞進補，醫師提醒補過頭可能讓健康亮紅燈。（南投醫院提供）

寒冬提升免疫力 營養師：這兩招比進補更有用

2022-12-23 18:07
（圖：健康醫療網提供）

出現5症狀恐末期 9成患者不知自己罹患慢性「這病」

2022-12-25 01:55
一位著名科學家敦促禁止在食品中使用「亞硝酸鹽」，因為最新研究強調經常食用培根和火腿等加工肉類「明顯會導致罹患癌症的風險」。（路透）

明顯致癌 加工肉品添「亞硝酸鹽」 科學家籲禁用

2022-12-27 21:06
（圖：健康醫療網提供）

總是昏昏沉沉想打瞌睡？「10大表現中1」應立馬就醫

2022-12-22 01:15
三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文提醒，急性青光眼若在秋冬好發，很容易有致盲性，若發作後8小時內沒有降眼壓，急性青光眼患者恐留下後遺症，嚴重者恐失明。（聯合報系資料照片）

天氣太冷竟會失明 眼科權威：這4類型族群慎防

2022-12-24 18:39
圖片來源 ／健康醫療網

登山愈爬愈痛竟是「股骨蛀掉了」 醫揭「2大劣習」惹禍

2022-12-26 01:15

超人氣

更多 >
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光
谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統