我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

大學教授心肌梗塞誤以為感冒 「命險休矣」

記者王昭月／高雄即時報導
高市聯醫心臟內科主治醫師戴大信提醒長輩，出現胸口悶、痛、呼吸喘，甚至盜汗或昏眩，要小心可能腦中風或心肌梗塞。（高市聯合醫院提供）
高市聯醫心臟內科主治醫師戴大信提醒長輩，出現胸口悶、痛、呼吸喘，甚至盜汗或昏眩，要小心可能腦中風或心肌梗塞。（高市聯合醫院提供）

寒流連日來發威，台灣高雄一名63歲大學教授突然胸口悶痛，疼痛感蔓延到脖子和下巴，原以為天冷小感冒，但症狀越來越嚴重只好掛急診，一查是急性心肌梗塞，醫師提醒，天冷除保暖外，有心血管或三高疾病的患者若出現胸口悶、痛、呼吸喘甚至盜汗或昏眩，要小心可能腦中風或心肌梗塞。

高雄市立聯合醫院心臟內科主治醫師戴大信說，這名大學教授當時心跳每分鐘僅僅40下、血壓降到80毫米汞柱，合併有心律不整和心因性休克，在急性心肌梗塞分級中屬於最嚴重的第4級，死亡率極高。 醫院為他做心導管手術並放置金屬塗藥支架，打通右冠狀動脈，目前情況穩定準備出院。

戴大信表示，心血管疾病位居國人10大死因的第2名，危險因子包括年齡、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸和家族遺傳，罹患冠狀動脈疾病者除定期服藥或手術檢查，更需規律運動改善飲食及生活型態。尤其冬季溫度變化大，人體新陳代謝與血液循環較慢，低溫也加速血管收縮，是心血管疾病高峰期。

因此不管在室內或室外，隨時要保暖，年長者外出運動前要做好伸展和暖身運動，洗澡或泡溫泉也要避免溫差過大；定期做血壓的量測，並遵守服藥物指示。寒流期間，有胸悶、痛、喘、盜汗等疑似心臟病症狀，要儘速就醫避免錯失黃金治療時機。

高市衛生局長黃志中也提醒，為預防心血管疾病或急性中風發作，應掌握「慢、熱、起、穿、行」5要訣，慢起身、做暖身、天暖再出門、穿著保暖。另寒流期間早晚溫差大，長者睡前可在床邊先備妥保暖衣物，半夜起身或早上起床時動作放慢，記得先活動四肢，做好暖身運動，穿外套保暖後再慢慢下床。起身後也不要急著活動，最好先補充溫開水暖身。

習慣早起運動的長者，可等天暖再出門或改為室內運動，減少暴露低溫產生的健康危害。心血管疾病患者最好避免單獨出門活動，也選擇容易穿脫及適合肢體活動衣物，運動前先暖身，活動時適度補充水分，避免血液濃稠而使血壓上升的機率。

冠狀動脈塗藥支架置放手術，術前、術後對照。（高市聯合醫院提供）
冠狀動脈塗藥支架置放手術，術前、術後對照。（高市聯合醫院提供）

高血壓 心血管疾病 手術

上一則

長者注意 冬天下肢冰冷、疼痛 小心腳中風

下一則

肌無力症擾人 有病患防眼皮下垂貼膠帶貼到瘀青

延伸閱讀

挺阿富汗女性上大學 男師生辭職、罷課聲援

挺阿富汗女性上大學 男師生辭職、罷課聲援
養成健康的生活習慣 戒煙助您對抗感冒和感染

養成健康的生活習慣 戒煙助您對抗感冒和感染
急性心肌梗塞搶救成功卻沒持續追蹤 復發致死率翻倍

急性心肌梗塞搶救成功卻沒持續追蹤 復發致死率翻倍
心肌炎誤以為感冒 醫：有4症狀速就醫

心肌炎誤以為感冒 醫：有4症狀速就醫

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12
圖片來源 ／健康醫療網

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

2022-12-19 01:30
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。（藥師公會提供）

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

2022-12-21 04:26
最近氣溫溜滑梯，民眾吃羊肉爐、燒酒雞進補，醫師提醒補過頭可能讓健康亮紅燈。（南投醫院提供）

寒冬提升免疫力 營養師：這兩招比進補更有用

2022-12-23 18:07
（圖：健康醫療網提供）

總是昏昏沉沉想打瞌睡？「10大表現中1」應立馬就醫

2022-12-22 01:15

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難