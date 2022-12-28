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4成洗腎者心衰竭 醫籲定期檢查

健康醫療網／記者張慈恩報導
4成的透析病友被診斷出有心臟衰竭，其中合併心臟衰竭的三年死亡率更高達83%。（Getty Images）
4成的透析病友被診斷出有心臟衰竭，其中合併心臟衰竭的三年死亡率更高達83%。（Getty Images）

台灣成大醫院腎臟科醫師郭德輝表示，根據美國腎臟登錄系統的資料顯示，高達四成的透析病友被診斷出有心臟衰竭，其中合併心臟衰竭的三年死亡率更高達83%。

一名50多歲長期居家執行腹膜透析的病友，五年前改採血液透析後，從此開啟每周三次往返醫院的生活。就在一次醫師查房看診時，聽到該名病友有心雜音，胸部X光檢查也觀察到他的心臟有擴大現象，為其轉介至心臟科，再經心臟超音波檢查發現他已出現心臟衰竭的跡象，心臟無法有效地將血液打出去，再下去可能會引起更多併發症，趕緊介入治療。所幸在配合心臟衰竭藥物及體重控制下，病友的心臟逐漸恢復到正常大小，收縮功能也提升到正常狀況，目前規律用藥定期回診。

腎功能愈差 心衰竭機率愈高

郭德輝表示，心臟與腎臟就像難兄難弟，一個器官出問題，另一個就會受到影響，腎臟功能不好時，水分長期堆積在身體中，就會造成心臟的負擔；且慢性腎臟病的病友在未進入透析前，心肌就已經開始病變，隨著腎臟功能越來越差，心臟衰竭的發生率也就隨之增加，也因此，腎臟科醫師與病友都該要有所警覺。

此外，郭德輝醫師提醒採血液透析方式的病友，因為兩天才接受一次透析（甚至間隔周末時，三天才會透析），容易導致體液蓄積過量，若再加上洗腎瘻管的血流量過高時（假如大於心臟輸出量的20%），發生心臟衰竭的機率更是高於腹膜透析的病友。

雖然心血管疾病是導致透析病友住院、死亡的主要原因，然而一般提到心血管疾病，病友還是停留在中風或是心肌梗塞，對於心臟衰竭較無感，再者，心臟衰竭是心臟功能慢慢衰退，較難察覺，等到出現累、喘、腫等心衰症狀時，此時病友的心臟功能通常已衰退到不可逆的程度，這時即便使用藥物介入治療，效果也有限，因此，郭德輝呼籲透析病友，應定期進行心臟檢查，及早發現及早治療，才能降低心腎同時惡化的風險。

（本文由「健康醫療網」提供 https://healthnews.com.tw/

心血管疾病 中風 併發症

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