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肝也會結石 6旬翁尿液顏色變深 醫揭「常見症狀」

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

經常聽到腎結石、膽結石，鮮少聽到肝也會結石，其實肝結石指的是肝內膽管結石，意指位在肝臟裡面的膽管有結石產生，如果沒有即時處理，恐引發成膽道癌。

肝內膽管結石 3D腹腔鏡微創切除肝及膽囊

68歲劉先生因為上腹疼痛，痛感延伸到背部，至醫院急診就醫，醫師察覺劉先生黃疸、尿液顏色變深，安排相關檢查發現患者肝內膽管結石合併總膽管及膽囊結石，先由肝膽腸胃科醫師執行內視鏡膽管攝影(ERCP)取出結石，並放置支架，接著由外科醫師採取3D腹腔鏡肝及膽囊切除手術，術後恢復良好，不到一週即順利出院。

內視鏡膽管攝影協助 3D立體腹腔鏡增安全性、術後恢復快

台灣衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光指出，患者在手術前，先施行內視鏡膽管攝影(ERCP)取出膽管結石，並放置支架撐開膽管，讓膽汁能通暢流通，也能使外科醫師在手術時，無須劃開膽管，裝置引流管，影響病人的恢復速度及生活品質。

台灣衛生福利部南投醫院外科醫師彭正明與黃信傑使用3D立體腹腔鏡為病患切除左側肝臟占全部肝臟的35%以及切除膽囊。彭正明醫師表示相較傳統腹腔鏡手術，3D立體腹腔鏡能提供手術醫師更清楚的影像視野，手術處理精準度高，增加手術安全性，傷口也比傳統開腹手術小，僅需在腹部開三到四個小傷口，降低術後疼痛，患者恢復的速度更快。

結石嚴重會嘔吐、黃疸 應立即就醫診治

膽管系統就像是河川的概念，細小的膽管們分布在肝臟中，運送膽汁分支至較大的膽管，再匯集至膽囊，並從膽總管流向十二指腸。而結石就像河流裡淤積的砂石，可能會導致膽汁流速減緩或是阻塞。

結石的成因較複雜，當膽管狹窄、腫瘤、感染或與個人體質及飲食習慣皆可能導致結石，可能會出現發燒、上腹痛症狀，嚴重時疼痛會延伸至上背部，噁心、嘔吐、黃疸等，如有任何症狀，應儘速就醫，避免延誤治療時機。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56212


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