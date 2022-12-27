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30歲男血便嘴長斑 患黑斑瘜肉症候群

記者林佩均／台中報導
患者嘴唇有數個黑色斑塊沉積，雙手手指末端則有黑色色素沉積，經診斷患者為黑斑瘜肉症候群 (Peutz-Jeghers Syndrome)。（圖：衛生福利部豐原醫院提供）
患者嘴唇有數個黑色斑塊沉積，雙手手指末端則有黑色色素沉積，經診斷患者為黑斑瘜肉症候群 (Peutz-Jeghers Syndrome)。（圖：衛生福利部豐原醫院提供）

30歲越南籍移工陳先生赴台工作一年多，血便以為痔瘡發作，豐原醫院發現男子嘴唇與手指末端出現黑色斑塊，安排大腸鏡檢查有多處大小不一瘜肉，切片送檢為「黑斑瘜肉症候群」；醫師王柏政說，此症狀是形成大腸直腸癌的原因之一，所幸及早治療根除。

豐原醫院肝膽腸胃科王柏政醫師表示，此患者情況特殊，一來患者年紀尚輕，二來患者表示家人沒有類似症狀，請他脫下口罩發現，患者嘴唇有數個黑色斑塊沉積，雙手手指末端則有黑色色素沉積。

王柏政分析，綜合上述症狀、內視鏡切片病理檢查報告，診斷患者為黑斑瘜肉症候群 (Peutz-Jeghers Syndrome)，是一種體染色體顯性遺傳病，以口及肛門周圍皮膚、唇頰黏膜、指趾末端的黑色素沉著，和消化道存在多發性瘜肉為特徵。

黑斑瘜肉症候群症患者常有胃腸道、生殖系統和其他器官的良性或惡性腫瘤，王柏政指出，患者此症狀是形成大腸直腸癌的原因之一，所幸及早發現根除，避免釀成大腸癌病灶。而此病少見，男女發病率相等，約有一半病例有家族史。

陳先生回想後分享，雙手、腳的黑色斑點從小就有，國中開始偶有血便，赴台灣後更嚴重，尋求就醫。

王柏政說，血便有許多原因，不是年紀輕就是痔瘡或相對無害的狀況，加上國人飲食西化，大腸癌發生年齡有下降趨勢，出現血便情況應盡速就醫，降低大腸直腸癌訣竅是「早期診斷，早期治療」，定期篩檢。

豐原醫院肝膽腸胃科王柏政醫師發現患者大腸鏡檢查有多處大小不一瘜肉，切片送檢為「黑...
豐原醫院肝膽腸胃科王柏政醫師發現患者大腸鏡檢查有多處大小不一瘜肉，切片送檢為「黑斑瘜肉症候群」，所幸及早治療，避免造成大腸癌風險。（圖：衛生福利部豐原醫院提供）

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