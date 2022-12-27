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新儀器治療口腔癌 患者嘴角贅肉消失

王昭月
口腔癌患者經高醫外科團隊運用新式儀器治療後，原本嘴巴掛著一團肉，明顯恢復正常。（圖：高醫提供）
口腔癌患者經高醫外科團隊運用新式儀器治療後，原本嘴巴掛著一團肉，明顯恢復正常。（圖：高醫提供）

口腔癌病患術後嘴角常被修補得像掛上一坨肉塊，不僅難看還會流口水，成為患者心頭陰影，高雄醫學大學外科部長郭耀仁團隊為此攜手金屬工業研究發展中心，開發一款具組織切除勻吸取裝置系統，可運用在關節鏡相關手術，去除肥厚皮瓣組織，甚至醫美抽脂、體雕領域，今年有歐洲產品設計最佳臨床設計大獎、金點設計獎及國家新創精進獎入袋。

高醫院長鍾飲文院長表示，高醫積極投入各項研發及產學科技合作，獲多項國家新創，這次外科部的研發產品在2022年歐洲產品設計獎臨床類競賽中脫穎而出，是台灣5項入圍產品中，唯一在臨床醫材類獲得獎項的醫院。

許多口腔癌病人術後雖撿回一命，卻因嘴角那坨贅肉影響容貌徒留遺憾。專為頭頸癌患者施行重建手術的郭耀仁每看到救治成功的口腔癌病人進診間總不願取下口罩，散發無助眼神，常感嘆美中不足。

他不斷思考，如何讓病人不因顏面缺損而失去尊嚴，也不會有口水滴滴流及外觀肥厚的唇頰問題，經多年研究，決定捨棄傳統切割肥厚皮瓣的術式，嘗試改以階梯皮瓣維繫患者嘴唇形，也一併解決閉口不全問題。

他說，研發靈感來自骨科以迴旋刀進行關節鏡手術，他嘗試把迴旋刀應用在皮瓣抽脂手術，發現效果優於傳統，於是運用此系統結合新式手術治療病患，初期成果2018年2月發表於國際頂尖美國「整形外科年鑑」，至今造福近百人。

郭耀仁不因此滿足，持續構思改良器械，因緣際會與金屬工業中心合作，攜手曾俊傑團隊共同改良刨削器械，這項器械系統的設計具人體工學，採用低阻力、高切削刀具並結合快速吸取裝置，操作安全快速，也可減少出血及手術時間，避免併發症。

命名為「KP kits」的這項新式階梯皮瓣合併微創刨削刀系統，進行唇頰變形嘴角閉合不全重建產品，去年獲第18屆國家新創獎，今年再獲國家新創精進獎。郭耀仁說，團隊設計不同粗細及長短切削系統，可同時切削及吸取組織，未來可運用在關節鏡相關手術，已申請多國專利。

高醫外科部長郭耀仁和金工中心合作研發的全球第一款具組織切除勻吸取裝置系統，榮獲國...
高醫外科部長郭耀仁和金工中心合作研發的全球第一款具組織切除勻吸取裝置系統，榮獲國內外大獎。（圖：高醫提供）

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