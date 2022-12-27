我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

50歲婦停經過渡期「好乾澀」親熱卡卡

胡蓬生
醫師提醒，雌激素降低會使陰道、尿道與膀胱的粘膜肌肉萎縮。（圖：為恭紀念醫院提供）
醫師提醒，雌激素降低會使陰道、尿道與膀胱的粘膜肌肉萎縮。（圖：為恭紀念醫院提供）

50歲吳姓婦人近來與先生親熱時，發現不如以往順利，不僅潤澤度下降，甚至出現乾澀感，過程中還伴隨撕裂疼痛。此外，月經來時雖不像以往疼痛，但間隔時間開始不規則。

她擔心更年期到來會和丈夫關係日益疏離，周遭有許多好友提供號稱能回春的食品跟營養補充品，但她在網路與新聞看到此類產品易形成惡性腫瘤的消息，讓她更焦慮，也不敢食用。

台灣苗栗為恭紀念醫院婦產科醫師方仁蔚表示，婦女在自然進程下，連續12個月不再有月經周期，便可判定進入更年期。以台灣人來說，平均更年期年齡約51歲；停經前約有5到10年的停經過渡期。這段時間會開始出現月經周期不規則、經血量改變，甚至部分有更年期症候群症狀。

卵巢進入休止期後，不再分泌雌激素，不只影響生殖系統，女性的骨骼、心血管、粘膜、泌尿道、骨盆肌肉也會隨女性賀爾蒙雌激素的大幅降低，造成熱潮紅、夜間盜汗、情緒障礙、骨質疏鬆、冠狀動脈疾病等問題。

方仁蔚指出，雌激素降低會使陰道、尿道與膀胱的粘膜肌肉萎縮。陰道部分由於粘膜萎縮、彈性下降，腺體會減少，更容易產生乾澀、感染與黏膜發炎症狀。另外會出現骨盆腔肌肉萎縮、結締組織退化，支撐骨盆腔器官的力量會漸漸消失，因此更年期婦女可能因上述原因出現解尿不適、頻尿、血尿、解尿疼痛等症狀，並增加泌尿道感染的風險，就是所謂的生殖泌尿症候群，這些都是更年期可能出現的症狀。

針對吳姓婦人面臨的困擾，治療上大概可分成幾項，包括使用私密處潤滑劑或保濕劑，以水溶性商品為主，是最為簡單的方法，且對身體無額外負擔；從陰道給予雌激素治療更年期症狀，使用適當的荷爾蒙能獲緩解，但須經醫師指示使用。此外，陰道雷射能直接刺激粘膜，增加黏膜皺褶，催生粘膜下的膠原蛋白增生，短期內能提升粘膜的潤澤度，減少乾澀感。

方仁蔚表示，坊間常見天然賀爾蒙保健食品，舉凡大豆異黃酮、蜂王乳、月見草或其他相關萃取物，因缺乏大型研究不被婦產科醫師推薦，建議有相關疾病問題，仍需至醫院尋求專業醫師討論及治療。

肌肉 腫瘤

上一則

新儀器治療口腔癌 患者嘴角贅肉消失

延伸閱讀

才剛暗諷向太 張蘭直播帶貨「1舉動」遭平台罰停播

才剛暗諷向太 張蘭直播帶貨「1舉動」遭平台罰停播
打排卵針會變胖？ 醫：短期水腫

打排卵針會變胖？ 醫：短期水腫
打排卵針不會變胖 醫：食欲會增加、短期會水腫

打排卵針不會變胖 醫：食欲會增加、短期會水腫
打排卵針會變胖？ 醫：食慾可能增加、水腫

打排卵針會變胖？ 醫：食慾可能增加、水腫

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
（圖：健康醫療網提供）

出現5症狀恐末期 9成患者不知自己罹患慢性「這病」

2022-12-25 01:55
最近氣溫溜滑梯，民眾吃羊肉爐、燒酒雞進補，醫師提醒補過頭可能讓健康亮紅燈。（南投醫院提供）

寒冬提升免疫力 營養師：這兩招比進補更有用

2022-12-23 18:07
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。（藥師公會提供）

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

2022-12-21 04:26
（圖：健康醫療網提供）

總是昏昏沉沉想打瞌睡？「10大表現中1」應立馬就醫

2022-12-22 01:15
三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文提醒，急性青光眼若在秋冬好發，很容易有致盲性，若發作後8小時內沒有降眼壓，急性青光眼患者恐留下後遺症，嚴重者恐失明。（聯合報系資料照片）

天氣太冷竟會失明 眼科權威：這4類型族群慎防

2022-12-24 18:39

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客