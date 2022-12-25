臉紅冒丘疹 酒糟體質作怪

天冷時不少人愛喝熱湯、吃辛辣食物暖和身子，不過雙頰出現紅潤時，小心可能是「紅臉症候群」上身。（本報資料照片）

入冬後天冷，不少民眾吃辛辣食物、喝熱湯暖和身子，不過雙頰出現紅潤時，小心可能是「紅臉症候群」上身。台北三軍總醫院皮膚科主治醫師陳奕先指出，常見「酒糟體質」患者，碰上氣溫驟降、吃冷熱食物時，臉部會漲紅、灼熱，冒出丘疹、膿疱，可能影響美觀與社交。

臉部泛紅 或不同疾病造成

陳奕先表示，臉部泛紅發生可能是不同疾病造成，包括酒糟、脂漏性皮膚炎、臉部濕疹，或使用類固醇藥劑突然調整劑量或停用，使患者臉部出現發紅、漲紅、濕疹等狀況，皆俗稱「紅臉症候群」。

酒糟又稱「玫瑰斑」，發生原因與基因、免疫系統異常活化、皮膚屏障受損、血管異常活化等有關。陳奕先指出，人臉上多少會有蠕形蟎蟲存在，差別在於數量多寡，酒糟肌患者的肌膚環境適合蠕形蟎蟲生存，因此數量較多也較活躍，都是使臉部泛紅的原因之一。

常與脂漏性皮膚炎混淆

酒糟常與脂漏性皮膚炎、長痘痘混淆。陳奕先說，三類型病灶形態不太一樣，酒糟會出現丘疹、膿疱，且基底性全臉泛紅，會感覺熱漲紅、刺痛、灼熱感；脂漏性皮膚炎則會出現典型的脫皮、脫屑、發紅及癢感，分布在T字部位、中臉皮脂腺旺盛處，於特定部位出現濕疹病灶。

陳奕先指出，酒糟肌較多好發於30至60多歲女性，尤其是皮膚白皙、白裡透紅的女性更容易臉部漲紅、發作酒糟。另外女性停經後也可能出現熱潮紅，若已排除停經症候群因素，少部分女性可能屬於晚發型酒糟。

長期用類固醇 影響皮膚

陳奕先表示，若患者不屬於酒糟的好發年齡，但又出現類似症狀，醫師會評估是否長期暴露藥物，包括長期服用類固醇、擦類固醇藥膏而突然暫停使用，造成皮膚屏障缺損；或是長時間使用類固醇導致微血管擴張，皮膚變薄較敏感，也會出現類似酒糟症狀。

一名28歲空姐長期在高空飛行，處在空調環境中難以保濕，也無法定期洗臉，加上疫情 期間須戴口罩 ，導致臉部悶熱、潮濕，使酒糟肌逐漸惡化，出現濕疹及刺痛感，起初她使用類固醇藥膏有效，但用了三至四個月後竟惡化成毛囊炎，經皮膚科醫師治療、調整用藥後才改善。

曝曬、熬夜 讓病情惡化

陳奕先表示，部分因素恐讓酒糟病友病情惡化，像紫外線、吃辛辣刺激、過冷或過熱食物如拉麵、熱湯等，或強風吹拂、寒冷環境，溫度驟降也會造成酒糟惡化。此外，作息不正常、常熬夜、輪班工作者，更容易造成膚質不穩定。

陳奕先建議，酒糟病友外出應做好防曬，避免早上10時至下午3時期間於戶外長時間曝曬；平時保養不要使用刺激性、含酒精類成分用品，挑選洗面乳、化妝品、保濕乳液、防曬乳等皆要小心，尤其面膜成分多，若不小心使用含有酒精成分，恐讓酒糟惡化。

陳奕先指出，若是酒糟急性發炎期，多半搭配口服、外用藥；若丘疹、膿疱已消除但基底紅退不掉，可採取肉毒桿菌注射，抑制血管活化促使退紅。口服A酸可用於治療酒糟、痘痘，若是蠕形蟎蟲過度增生也可用殺蟲藥膏。