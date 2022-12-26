我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

難根治的「濕疹」小心是癌症

魯永明
長期難根治的濕疹，要留心細胞發生病變。（Getty Images）
長期難根治的濕疹，要留心細胞發生病變。（Getty Images）

台灣嘉義長庚皮膚科醫師張詠為的門診時間，來了一名約70歲男子，主訴胯下已經好幾年的病灶一直無法改善，長期以來當作濕疹或股癬治療過，但是也不見起色，張詠為建議他切片檢查，才發現是乳房外柏哲氏症（EMPD），對症治療後才逐漸改善。

張詠為表示，乳房外柏哲氏症其實並不常見，好發在中老年的族群（50至80歲），是一種表皮內的腺癌，主要影響皮膚大汗腺較發達的位置，常見地方包含胯下、生殖器或肛門周圍的皮膚。

臨床表現為紅色的脫屑斑塊，可能合併搔抓破皮潰瘍，外觀和常見的濕疹及黴菌感染非常相似，導致很難早期發現。症狀以局部搔癢最常見，其他表現包括出血、燒灼感、疼痛等。

臨床上可以分成原發性及次發性兩大類，原發性就是單純皮膚腺體的細胞病變，但是值得注意的是次發性這一類（大約占20至30%），是起因於腸胃道、泌尿道或生殖系統癌症所造成的皮膚轉移，預後也相對較差。正確診斷需要依靠病灶切片檢查，後續也需要安排相關的影像學和內視鏡檢查以排除潛在的內在器官癌症的可能性。

張詠為指出，第一線的治療為廣泛性手術切除或進行莫氏顯微手術，如果不適合手術，也可以考慮局部外用藥物、光動力治療、放射線治療；但如果已經有內在系統的癌症或是轉移，通常須接受化學治療，如有類似症狀，應盡快與醫師評估診療。

手術 癌症

上一則

泡溫泉暖身 4大提醒別輕忽

延伸閱讀

染疫後皮膚變好還變瘦？張靚穎主動「蹭病毒」被罵上熱搜

染疫後皮膚變好還變瘦？張靚穎主動「蹭病毒」被罵上熱搜
張靚穎跨年前自爆「故意確診」炫耀發文 網友怒開罵

張靚穎跨年前自爆「故意確診」炫耀發文 網友怒開罵
長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症
醫藥／防心肌梗塞 控制動脈粥狀硬化

醫藥／防心肌梗塞 控制動脈粥狀硬化

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
最近氣溫溜滑梯，民眾吃羊肉爐、燒酒雞進補，醫師提醒補過頭可能讓健康亮紅燈。（南投醫院提供）

寒冬提升免疫力 營養師：這兩招比進補更有用

2022-12-23 18:07
（圖：健康醫療網提供）

出現5症狀恐末期 9成患者不知自己罹患慢性「這病」

2022-12-25 01:55
圖片來源 ／健康醫療網

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

2022-12-19 01:30
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。（藥師公會提供）

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

2022-12-21 04:26
（圖：健康醫療網提供）

總是昏昏沉沉想打瞌睡？「10大表現中1」應立馬就醫

2022-12-22 01:15

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效