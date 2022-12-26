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搬重物「啪」一聲 女子腰痛腳又麻

胡蓬生
吳姓女子的椎間盤突出壓迫神經（紅圈處），造成左腳疼痛症狀。（圖：大千綜合醫院提供）
吳姓女子的椎間盤突出壓迫神經（紅圈處），造成左腳疼痛症狀。（圖：大千綜合醫院提供）

43歲吳姓女子在家搬重物時，突然聽到腰部發出「啪」一聲，她本不以為意，但腰部開始愈來愈痛，行走或身體移位都非常困難，就醫時，由於她的左腳出現痠、痛、麻等神經症狀，經核磁共振檢查證實為椎間盤突出壓迫神經，醫師以內視鏡椎間盤切除手術為她治療，術後當天疼痛感就消除，隔天出院返家，讓她開心不已。

台灣苗栗市大千綜合醫院骨科醫師羅浩儒表示，患者椎間盤突出的位置在左側腰椎遠外側，和大部分病人突出在中間的位置不一樣。過去傳統神經減壓手術對於遠外側邊的椎間盤突出，必須先切掉骨頭，才能看到突出的部分，但現行的內視鏡椎間盤切除手術可以約0.7公分的傷口，直接切除突出部分，大幅降低手術風險。

他指出，內視鏡椎間盤切除手術的優點包括傷口小於1公分、幾乎不流血、可局部麻醉、住院天數短等，改善了傳統脊椎手術的困擾，對年紀大不適合手術、害怕手術風險或有麻醉問題的病人，是不錯的選擇。另外，脊椎內視鏡的運用不僅在椎間盤突出，脊椎狹窄或曾開過刀而脊椎又退化的情形都可適用。

羅浩儒提醒，椎間盤是脊椎的緩衝墊，最怕的動作是重複性或突然用力，例如搬重物或急性扭腰的動作，要記得配戴護腰來保護腰部，以免受傷；另外，長輩因退化問題，也易造成椎間盤突出而壓迫神經，建議長輩動作不要太勉強，如果出現神經症狀，像腳會麻痛，就要及早就醫。

羅浩儒醫師表示，椎間盤突出壓迫神經時，會造成下肢痠麻痛，應盡速就醫治療。（圖：大...
羅浩儒醫師表示，椎間盤突出壓迫神經時，會造成下肢痠麻痛，應盡速就醫治療。（圖：大千綜合醫院提供）

手術 骨科

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