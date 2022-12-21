心跳快且不規則？心房顫動恐是腦中風前兆

（圖：健康醫療網提供）

「心房顫動」是最常見的心律不整，也是導致中風 的主要原因之一。根據統計，心房顫動若未正確接受治療，除了會增加心臟衰竭及死亡風險，中風機率也會比一般人高出5倍。醫師提醒，一旦出現心悸伴隨胸悶、頭暈等症狀時，就應提高警覺，儘快就醫接受診治。

65歲以上長者逾5％患心房顫動

台中榮民總醫院陳適安院長解釋，心房顫動是一種因心臟內產生節律訊號功能異常，導致心跳不規則且經常過快的病症，主要原因為老化或疾病造成，進而引起不正常的電力釋放。常見的高危險群包括患有三高的慢性病患者、有心臟血管狹窄或心臟瓣膜疾病等嚴重器質性心臟病的病人，或是經常打呼、有睡眠異常的民眾。

此外，由於成因和心臟老化有關，因此心房顫動患者普遍多為高齡長者；統計顯示，年輕人出現心房顫動的比例約1％，但超過65歲以上長者，平均每一百人就會有5～6人罹患此症。

心房顫動者，中風機率多5倍

心房顫動發作時，常以心悸、頭暈或胸悶來表現，值得注意的是，當心房長期不規律且快速的跳動，容易引起周圍血流循環不穩定，導致血液在心臟內凝滯而形成血栓。陳適安院長進一步說明，當血栓隨著動脈流至全身，便可能造成動脈栓塞，不幸的是，當血液凝塊流到大腦時，就會引起缺血性腦中風，因此心房顫動的病人需要積極接受預防腦中風的治療。

治療方面，陳適安院長指出，目前心房顫動治療仍以藥物控制為主，透過藥物減少發作機率、控制心跳速度，並服用抗凝血劑預防血栓形成，假如患者服藥後仍無法改善發作的頻率和強度時，才會考慮進行手術治療。

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資料來源：健康醫療網

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