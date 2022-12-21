一搭飛機就嚴重暈眩？原來是「這個地方」在作怪

（圖：健康醫療網提供）

疫情 的抗戰持兩年之久，不少民眾都希望可以早日出國遊玩。如今隨著國境解封，醞釀已久的出國旅遊潮開始爆發，不過部分民眾卻出現了一搭飛機就暈眩的情況，難道是太久沒搭飛機，產生不適應的症狀嗎？耳鼻喉科神經科診所陳建志醫師指出，搭機暈眩症背後成因難用「暈機」一言以蔽之，不過如果及早正確就醫、對症下藥，就能安心享有無後顧之憂的出國體驗。

搭機暈眩症作祟 4大常見成因總整理

1. 動暈症

動暈正是最為常見的暈機成因，這是因為在航程中，機身搖晃會刺激人體前庭系統，導致產生眼球轉動及身體擺動反射，但同時卻因為身處密閉空間，視覺影像無法搭配，於是大腦就會自動解釋為震動視幻覺，進而帶來眩暈的感受。

2. 偏頭痛發作

出國前，部分民眾有過度興奮或焦慮的情況，因此睡眠不足，進而誘發偏頭痛。當電位通過腦幹時，引發功能異常，再隨著機身搖晃，大量的前庭訊號輸入腦幹，前庭神經核無法有效調節及抑制，就會全數輸入大腦，引發眩暈。

3. 耳石膠病變

此類患者本身已有過敏 體質，組織胺循環至內耳，橢圓囊內耳石膠生成品質不良，一旦機身搖晃，就會使耳石掙脫耳石斑，導致兩側內耳靜態平衡覺輸入不同，患者就會誤以為身體正向一側傾斜。若有耳石掉入某一支半規管內，就會在患者轉頭時，繼續帶動內淋巴液的循環，引發眩暈。

4. 上半規管裂

這類患者上半規管跟顱底間，已無骨質間隔，膜性半規管直接暴露於腦脊髓液中，如此一來就會在機身搖晃時，致使該處不斷突起又凹陷，而內淋巴液產生多餘的擾動，就會引發眩暈。

▲陳建志醫師解釋，搭飛機暈眩症有4大機轉，分別是動暈症、偏頭痛發作、耳石膠病變、上半規管裂等。

改善以上情況，醫師會根據病因給予治療。精神專科醫師曾秉濤指出，若是焦慮、失眠或偏頭痛發作，會開立丙型胺基丁酸受器調節劑或血清素受器調節劑；若是耳石沉積症，會施行耳石復位術；若是過敏發作，會給予抗組織胺，改善耳石膠品質；若是上半規管裂，會施行平衡訓練，加強大腦對於暈眩的調控，抑制眩暈。

正確就醫不拖延

針對暈機症狀，陳建志醫師建議，民眾若在航行過程中遇到暈眩發作，可以儘早服用暈車藥；回國下機後，若仍持續暈眩，可先前往住家附近的診所就診，喉科、內科、神經科、家庭醫學 科或一般科皆可。

▲圖為陳建志醫師以耳石復位術治療搭機暈眩症患者（非當事者）

陳建志醫師舉例，診間曾有一位老太太在某次搭乘長途航班飛往歐洲後，眩暈持續發作超過半年，以為是俗稱的「登陸不適症」，但後來確認只是三半規管耳石沉積症及頂帽耳石黏著症，經過耳石復位術就痊癒了。

陳建志醫師呼籲大家，已有暈眩症者，最好及早就醫找出病因，或是在搭機前，先服用暈車藥預防搭機暈眩症，讓出遊品質不因疾病而大打折扣。

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資料來源：健康醫療網

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