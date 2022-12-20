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寒流宵夜大啖麻辣鍋、羊肉爐 醫呼籲：小心胃食道逆流

記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院中醫師鄭宇真指出，胸口灼熱感和胃酸逆流感是胃食道逆流的典型症狀，因症狀明顯，病人常有很高的自覺會趕緊求醫。（台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院中醫師鄭宇真指出，胸口灼熱感和胃酸逆流感是胃食道逆流的典型症狀，因症狀明顯，病人常有很高的自覺會趕緊求醫。（台中慈濟醫院提供）

45歲的張小姐長期工作晚歸，每天都需要吃完宵夜才能入睡，近日持續低溫，張小姐邀約朋友一起吃麻辣鍋、羊肉爐消夜進補，本以為身體溫暖了可以暖和舒服，卻引來了胃痛、胸口灼熱與胃酸逆流等不舒服的症狀。

台灣台中慈濟醫院中醫師鄭宇真指出，胸口灼熱感和胃酸逆流感是胃食道逆流的典型症狀，因症狀明顯，病人常有很高的自覺會趕緊求醫，不過，另一群胃食道逆流病人，則是以咳嗽、胸悶痛、咽喉異物感、聲音沙啞等非典型症狀表現，就比較不容易察覺。

鄭宇真指出，中醫認為胃食道逆流主要是因「脾胃虛損」、「肝胃不和」、「肝胃鬱熱」引起的胃氣上逆，造成泛酸噯氣等症狀。「脾胃虛損」病人常伴隨脹氣、解便不暢、食慾不振；「肝胃不和」多半發生在工作壓力大，容易緊張焦慮，三餐不規律的人身上；而屬「肝胃鬱熱」的人，通常會抱怨胃及胸口灼熱疼痛感，也容易出現口乾、口苦的症狀。

鄭宇真診斷張小姐屬於「脾虛胃熱」，透過清熱降逆的中藥治療後，胃痛、胸口灼熱與胃酸逆流症狀很快獲得緩解，後續持續調補脾胃，症狀也獲得改善。

鄭宇真補充說，對症用藥可有效改善胃食道逆流外，養成良好的生活與飲食習慣，才是根本解決胃食道逆流復發的良藥。

他表示，細嚼慢嚥、避免暴飲暴食已是老生常談，甜食、油炸類、糯米類食品與酸度較高的水果更是胃食道逆流病人應該避免的食物。體重過重的人，減重可以有效降低胃食道逆流的發生，而有抽菸喝酒習慣的人，若要避免胃食道逆流復發，戒菸、戒酒一定要做到。

冬至將近，應景湯圓是少不了的桌上佳餚，鄭宇真提醒，有胃食道逆流症狀的人，如果真的想吃，細細品味一兩口即可；如果胃食道逆流發生過於頻繁，導致持續性噁心嘔吐，影響吞嚥或體重減輕，就應該立即尋求醫師幫助。

冬至將近，醫師鄭宇真提醒，有胃食道逆流症狀的人，如果真的想吃湯圓、元宵，細細品味...
冬至將近，醫師鄭宇真提醒，有胃食道逆流症狀的人，如果真的想吃湯圓、元宵，細細品味一兩口即可。（台中慈濟醫院提供）
冬至將近，醫師鄭宇真提醒，有胃食道逆流症狀的人，如果真的想吃湯圓、元宵，細細品味...
冬至將近，醫師鄭宇真提醒，有胃食道逆流症狀的人，如果真的想吃湯圓、元宵，細細品味一兩口即可。（台中慈濟醫院提供）

低溫 流感 減重

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