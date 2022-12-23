皮膚癢抓到流血 標靶藥物助好眠

醫師蕭玉屏（左）說明，老婦人（右）經使用新型的口服標靶小分子藥物治療，明顯好轉，皮膚不癢了，結節、傷口也好了。(圖：中山附醫提供)

一名83歲婦人罹異位性皮膚炎時時搔抓，身上到頭皮全都是又癢又腫的皮膚結節，常邊睡邊抓，醒來枕頭套、床單都是血漬，就醫診斷為異位性皮膚炎合併結節性癢疹，使用類固醇、免疫抑制劑等效果不彰，後使用新型的口服標靶小分子藥物，明顯好轉，不但不癢了，一夜好眠，結節、傷口也好了。

台灣中山醫學 大學附設醫院皮膚科醫師蕭玉屏說，這名婦人皮膚結節從從下肢、手臂、手腕、背部、脖子、蔓延到頭皮，經檢查，診斷為異位性皮膚炎合併結節性癢疹，抽血過敏指數高達5000KU/L（正常值為小於114 KU/L）。

蕭玉屏說明，剛開始給女病患服止癢抗組織胺與外用藥膏，但患者因曾用類固醇治療，出現眼壓增高、免疫降低致傷口併發蜂窩性組織炎住院，因此排斥類固醇用藥，效果不彰。考量女病患還有高血壓 、糖尿病、高血脂、脂肪肝與冠狀動脈心臟病 等疾病，改開立免疫抑制劑環孢黴素治療，但患者使用後出現血壓飆升、頭暈、頭痛等不適，效果有限。

蕭玉屏持續與女病患、家屬討論後，改用新型的口服標靶小分子藥物，皮膚問題明顯好轉。女病患表示，服藥的當晚就覺得比較不癢，睡的很好，第三就覺得幾乎不會癢了。吃了一周後，再搭配擦乳液一天2次，明顯感覺不會癢了， 晚上睡覺不會一直起來，紅疹跟傷口就開始慢慢變好了。