染疫才知自己有氣喘 長新冠喘、咳久未改善應就醫

（圖：健康醫療網提供）

雖然COIVD-19為我們帶來許多不幸、不便，顛覆了人們的生活模式，但也間接促使民眾更加注重自身的健康，一有呼吸道症狀就快篩或就醫，意外提早發現不少其他疾病。然而疫情 未歇，長新冠等後遺症也陸續浮現，台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀分享，今年還碰到不少年輕病人，沒有氣喘病史，確診後肺功能卻一直無法達到正常人標準，有氣喘風險，治療半年後若未好轉，經醫師診斷評估後確診為氣喘。

病毒齊發 呼吸道症狀難以分辨疾病

秋冬之際病毒肆虐，除了新冠病毒之外，流感 病毒、副流感病毒、肺炎鏈球菌等呼吸道疾病也照常發威，甚至有比以往更猛烈之姿。黃俊耀醫師指出，這些咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、倦怠及發燒、腹瀉等症狀都難以分辨疾病，有些人以為自己染疫，其實是感冒；也有人以為自己感冒、過敏，事實上卻是感染新冠病毒，僅能依賴篩檢分辨病毒。

而長新冠也是後疫情時代值得重視的議題。黃俊耀醫師提到，就他臨床觀察，乾咳、無法入睡、胸悶、運動喘、心悸等長新冠症狀，感染原始株病毒者都特別明顯，甚至有些人還會有肺纖維化的狀況，需要追蹤三至六個月才有好轉，而現今流行的BA.4、BA.5變異株，影響明顯輕微許多，目前也幾乎沒有觀察到肺纖維化的案例，民眾可以稍微安心。

長新冠導致肺功能差 給予藥物控制急性症狀

值得重視的是，遇到不少年輕病人，沒有氣喘病史，確診康復後肺功能遲遲無法恢復正常標準，有氣喘風險。黃俊耀醫師表示，有部分氣喘患者原本無事，因為一次感冒、病毒感染引發氣喘，才知道自己是氣喘體質，但也並非肺功能未達標就一定是氣喘，追蹤三至六個月再次檢測 肺功能，搭配相關臨床症狀及檢查，才能由醫師診斷是否為氣喘。

而原本就有呼吸道疾病的族群，如氣喘、肺阻塞(COPD)、肺纖維化等患者，一旦染病都容易急性惡化，送往急診或住院。黃俊耀醫師提醒，急性發作時，應依照醫師指示提高用藥劑量，若仍無法改善應就醫再由醫師評估。

三至六個月追蹤檢查 用藥之外介入肺部復原運動

氣喘患者染疫後有長新冠症狀，除了治療之外，也會安排三至六個月做一次肺功能檢查，若未恢復或下降，便會進一步安排運動肺功能檢查，判斷各項指標，找出是心臟肌肉彈性疲乏、肺部或是其他問題，再轉介至相關科別，或安排肺部復原運動。黃俊耀醫師說明，過去針對肺功能差的COPD患者只能給藥，近十年發現肺部運動能明顯改善，以台北慈濟醫院為例，患者通常都較年長，過程中會有個案管理師、呼吸治療師協助，成效甚豐。

呼吸道疾病患者的後疫情時代呼吸照護守則，黃俊耀醫師建議，日常活動、運動都正常，無明顯症狀時，盡量降階，少量用藥；但進入秋冬之際，就應該要視病人情況調整用藥，讓肺部維持在良好狀態，尤其流感、肺炎鏈球菌疫苗都應施打，才能避免任何感染造成的急性惡化。

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