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秒睡者染疫後反變難入睡、容易醒 睡眠障礙怎麼解？

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

63歲的李小姐，平時睡眠品質很好，躺在床上後十分鐘左右便可安然入眠，近日確診新冠後睡眠變得很差，入睡變得較為困難，睡後容易醒，夜間醒後也沒辦法再入睡，有時需一至兩小時後方可入眠，夜間會醒來兩次，整晚睡不到五小時，隔天體力不佳，精神無法集中，因此求助中醫治療。

睡眠障礙為長新冠之一

台灣衛生福利部北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，新冠肺炎除了以上呼吸道為主的症狀舉凡咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、打噴嚏外，睡眠困擾也是其一。根據研究指出，約有25%-33%的病人因為確診後造成睡眠品質不佳。一般而言，睡眠障礙有分三大類：一、入睡困難，二、睡後容易醒，三、睡眠品質差，容易作夢，睡不飽，隔天精神差，睡得時間變短等。

因為睡眠障礙求助中醫的患者變得比較多，增加約兩成左右。長時間的睡眠障礙會造成注意力不集中，疲勞，情緒不穩定等。

依照睡眠障礙持續的時間可以分為：

短暫性失眠：持續時間小於一週，可能在感受壓力、刺激、情緒焦慮時，像考試、開刀、親友離異或過世、家庭工作人際關係的問題。 短期性失眠：持續一個月內，可能是輪班工作，旅行時差造成。

慢性失眠：發生時間超過一個月，原因也較為複雜。

中醫是怎麼看待睡眠的問題？

中醫認為失眠主要由於臟腑陰陽失調造成，中醫典籍提到「衛氣獨衛其外，行於陽，不得入於陰…不得入於陰，陰虛，故目不瞑。」賴博政醫師說明，因為染疫後造成情緒壓力起伏、或是病毒未除造成陰陽氣血不調，使得「心藏神、肝藏魂」 的正常生理功能失調，通常陰血虛的體質照這類患者最為常見，治療也較為棘手困難。

平時可以針對身體特定穴道做刺激，用以幫助睡眠，賴博政醫師分享常用於助眠的穴道有三，

神門穴：在手掌的橫紋上，和小拇指一側的延長線，交會處的凹窩中。具有寧心安神的作用。

印堂穴：在鼻根直上，與兩眉頭連線的中點處。具有鎮靜安神的效果。

三陰交：在足內踝尖上四指距離，在脛骨後緣的凹陷處。刺激本穴可健脾補血，養陰安神。

４個生活細節 減少失眠發生

賴博政醫師表示，長時間失眠會導致記憶力下降、學習效率變低，久則會使身體內分泌失調，免疫力下降；更提高患慢性病的風險。平時可以從注意生活上小細節，減少失眠的發生:

1.養成固定時間睡眠就寢，維持規則作息，每日按時入睡及起床，保持心情愉快，不讓自己過於緊張及焦慮。

2.培養規律運動的習慣，平時適當運動有助壓力解除及身心放鬆，但在睡前不宜做過度劇烈運動，可做放鬆身心的活動，如泡熱水澡、靜坐及冥想。

3.平時少喝刺激性飲料如咖啡、酒類、可樂，夜間少喝水及吃宵夜，以免半夜容易醒來，使得睡眠品質變差。

4.若有睡眠障礙，可以尋求醫師專業協助，避免自行服用安眠藥物及偏方。

【延伸閱讀】

新冠後遺症多久才會好？　國外研究：大多1年內消失

長新冠疲倦又失眠　「高壓氧」有助解睏

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56136

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