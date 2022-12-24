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腎友治療進化 血液透析再調整

特約記者黃安琪／綜合報導
醫師表示，人工腎臟透析膜的分類依照通透性、分子大小清除能力、材質與結構等有所不同。（記者劉學聖／攝影）
醫師表示，人工腎臟透析膜的分類依照通透性、分子大小清除能力、材質與結構等有所不同。（記者劉學聖／攝影）

腎友的治療需求，會隨著不同階段的變化，漸進調整治療模式。75歲孫先生是一名資深血液透析腎友，熱愛運動的他定期騎單車到院洗腎。回想透析初期，嚴重併發症干擾生活，經醫療團隊調整治療模式並遵醫囑後日漸好轉，未料經過20多年，近來透析後的疲憊感增強，經醫師評估再次調整治療模式，孫先生症狀改善，又騎起單車四處旅遊。

長期透析 併發症難受

透析治療長達23年的孫先生，因受併發症所苦，20多年前轉院至台南懷仁內科診所由醫師陳瑩州負責診治。陳瑩州說，透析完後血壓高、頭痛到吃不了晚餐，至少要歷經24小時才會稍微緩解，經調整治療模式，孫先生兩個月內體力恢復，重拾熱愛的單車運動。只不過近來又因兩手腕隧道症候群，評估後再次調整治療，採用新一代延展性血液透析術後，症狀改善，重拾穩定生活。

血液透析治療好比馬拉松競賽，每治療到一個階段，需要評估腎友的適應情況並進行調整，改善透析併發症，往更高品質的透析生活邁進。陳瑩州解釋，漸進式調整血液透析治療模式，初期會提供低通透透析膜的人工腎臟，待腎友適應體內尿毒素改變的過程後，便可以使用高通透透析膜，清除小分子尿毒素外，也能清除更多的中分子毒素。

不過，隨著腎友接受透析治療時間越長，會產生不同的長期併發症。由於傳統高通透透析膜對大的中分子清除有限，當大的中分子於體內長期累積便會產生慢性併發症，腎友易感到疲倦、出現不寧腿症候群、搔癢症等症狀，此時又需要再度檢視調整治療模式。

根據病況 客製化治療

「我們診所人工腎臟的使用是以病人為導向，即使只有一名病患需要，還是會引進。」懷仁內科診所主任粘錫榮說，人工腎臟透析膜的分類依照通透性、分子大小清除能力、材質與結構等有所不同，在實際使用上，醫師會聽取腎友的反饋、透析後的科學數據，替腎友量身打造治療模式，院內也提供多元化的種類，來支應不同腎友型態和類型。

血液檢查 找潛藏問題

血液透析的人工腎臟透析膜也不斷推陳出新，粘錫榮說，孫先生調整使用的新型高階人工腎臟採「中截留透析膜」，相比傳統透析膜能更完整地清除大的中分子毒素，減少腎友透析後的不適感，同時有機會改善部分腎友因長期透析而有的併發症。

院內也有電解質分析儀，能透過血液檢查即刻產出檢驗報告，如安養院長期臥床的腎友，檢驗才發現鈣離子過高，導致病患意識不清、食欲不佳；高血鉀則會危及心臟機能等，即時了解這些問題後，調整治療方式與適時再度給予醫囑與衛教導入，才能持續提高腎友透析生活品質。

血液透析是場持久耐力賽，陳瑩州建議，除了調整治療方式外，透析腎友應適當飲食、運動，每日量體重，控制進食與飲水量，調適透析的心情，以維持透析生活好體力。

併發症 高通 血壓

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