我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022卡達世足賽 暖心時刻點亮場內外

封面故事／玩魔方的孩子 最強大腦 創紀錄2分鐘就換人

當心酒害／酒精傷肝傷腦增罹癌率 專家籲打破惡性循環

記者邱宜君／台北即時報導
研究顯示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。（本報資料照片）
研究顯示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。（本報資料照片）

台灣最新本土研究發現，相較於不喝酒，成年男性每周至少喝一次酒，罹癌風險是1.2倍；45歲以上男性每周至少喝一次酒，得到精神與神經障礙疾病的風險是15.81倍。癌症專家分析，酒精可能引起慢性肝炎、提高肝癌風險；酒精與其他不良生活習慣共同作用，也會讓癌症和慢性病風險上升。精神科醫師提醒，酒精會抑制大腦神經功能，讓人解決問題的能力變差，讓人陷入愈喝愈無力、愈喝愈多的惡性循環。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，較無B肝、C肝問題的歐美國家，酒精是導致肝癌的首要原因，因為酒精是經由肝臟代謝，可能引起非病毒性的慢性肝炎，長期導致肝癌。生活壓力大的勞工階層，喝酒之外可能也會抽菸，飲食也受限於一些較不健康的選項，例如高脂肪、高熱量等，這些因素綜合起來，都會提高罹癌率。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，飲酒只是生活中一環，理論上還要加上一些其他因素，才會導致罹癌的結果，例如生活習慣、飲食習慣、環境中的毒物如黃麴毒素、發霉的食物等。雖然不同生活習慣對於罹癌的貢獻，有待更多研究詳細探討，目前這篇研究仍發揮很重要的警惕作用，讓社會大眾知道喝酒一定要酌量。

「慣性喝酒是其他問題的結果。」馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，自古以來，當人類面對到難以解決、不知該如何面對的問題，就可能用喝酒這個行為來因應，最常見的就是因為憂慮、焦慮、失眠。當酒精作用在大腦，會抑制神經功能，導致人解決問題的能力更差，此時人就會落入惡性循換，愈喝愈無力、愈喝愈多，久了就有精神或神經障礙疾病。

方俊凱表示，要打破這個惡性循環，就是要找到其他解決問題的辦法，這就要尋求醫療專業的協助。一開始可以先透過一些藥物緩解他的情緒或睡眠問題，幫助他恢復可以面對問題的行為能力。接下來就要透過適當的諮商、心理治療，幫助他去找方法面對、解決問題。

＊完全可歸因酒精疾病：

酒精引起之精神與行為障礙疾病

酒精性神經病變

酒精性心肌病變

酒精引起之消化道疾病

胎兒受酒精影響症候群

＊部分可歸因於酒精的疾病：

癌症

第二型糖尿病

憂鬱症

阿茲海默症

癲癇

心腦血管疾病

（資料來源：台灣公共衛生雜誌  整理：記者邱宜君）

癌症 醫學 糖尿病

上一則

當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝

延伸閱讀

當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝

當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝
防疫專家吳尊友：中今冬恐67萬人病亡

防疫專家吳尊友：中今冬恐67萬人病亡
撞車致2人輕重傷 華男疑酒駕被捕

撞車致2人輕重傷 華男疑酒駕被捕
預防肝癌 7個訣竅讓你「逆轉脂肪肝」

預防肝癌 7個訣竅讓你「逆轉脂肪肝」

熱門新聞

研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

2022-12-11 17:38
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
圖片來源 ／健康醫療網

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

2022-12-16 01:59
(取材自健康醫療網)

乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

2022-12-15 00:15
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
感冒藥被誰買光了？「寄中國恐遭海關沒收」

感冒藥被誰買光了？「寄中國恐遭海關沒收」