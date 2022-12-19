人類皮膚會長角？ 醫師：摸到突出錐狀快就醫

圖片來源 ／健康醫療網

牛、羊等動物會長角不足為奇，可以作為武器，用來攻擊、防衛、威嚇，但人的皮膚竟然也會長角？皮膚科醫師指出，這很有可能是「皮角」(cutaneous horn)的表現。

皮角不常見 好發膚色白皙、50歲長者

皮角是錐狀的、硬質的突出物，看起來就像動物的角一樣，和動物角不同之處，在於中央沒有骨頭。最早的文獻記載，是16世紀英國的商業展出，18世紀開始才被視作醫學 上的疾病。皮角並不常見，好發於膚色較白、50歲以上的族群，主要分布於頭皮、臉部、耳朵、手臂、手背等容易受到陽光曝曬處。

皮角發炎、底部壓痛 恐是惡性機率

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科醫師趙元甄解釋，皮角是單一個，圓柱狀或錐狀、灰白色或黃色、堅硬的構造突出於皮膚表面。生長速度緩慢，通常不超過1公分，但若置之不理，可能會長到數十公分。

少數病灶會出現周圍有紅紅的發炎、底部壓了會痛的情況，如果有此情形，皮角可能是惡性的機率比較高。

皮膚切片或手術 皮膚科確認原因再診治

皮角是皮膚疾病的一種表現，而不是特定的診斷，皮角是角質在皮膚上異常堆積，造成過度角化的病變，背後的原因有很多，包含良性、癌前、及惡性的皮膚疾病，例如：日光性角化、脂漏性角化、病毒疣、鱗狀細胞癌、傳染性軟疣等等，必要時患者需要接受皮膚切片或皮膚小手術，進行病理檢查，確定診斷，進而安排下一步治療。

趙元甄提醒，如果有皮角出現，應至皮膚科尋求專業協助，找出根本的原因，並且依照疾病給予最合適的治療。

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資料來源：健康醫療網

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