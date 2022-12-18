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當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝

記者邱宜君／台北即時報導
引起脂肪肝原因包括體重過重、高血糖、高血脂、飲酒等。（本報資料照片）
引起脂肪肝原因包括體重過重、高血糖、高血脂、飲酒等。（本報資料照片）

天氣冷颼颼，許多人都會喝點酒暖身。台灣台大醫院心血管中心心臟檢查室主任王宗道提醒，保暖重點在衣著，喝酒暖身效果很短暫，捨本逐末恐反而導致失溫。冬天造成心房顫動最常見的原因就是喝酒，有心房顫動者中風機率增5倍，因此，心律不整或心跳偏快、三高沒控制好、有心腦血管疾病者，都不建議喝酒；此外，酒精對於「喝酒易臉紅者」健康帶來的都是壞處，也不該喝。

王宗道分析，酒精會讓心跳加速、血管擴張，熱量被血流帶到身體表面，人會暫時覺得溫暖，但要注意的，血管擴張也會加速散熱，接下來身體會感覺更冷。因此，要暖身重點在衣著，喝酒取暖不僅捨本逐末、只有暫時效果，還可能帶來危險。因為如果酒後輕忽保暖，熱量散去後，人可能會失溫，血管遇冷收縮也會刺激心血管系統，引起心臟病或中風，這就是冬天出現醉漢路倒死亡事件的原因之一。

王宗道表示，雖然過去有零星研究指出喝酒有一些好處，但整體來說，更多大型綜合研究都看到飲酒對健康是負面的，喝少量也沒有比較好。在台灣等亞洲國家，王宗道指出，較高比例人口具有乙醛去氫酶(ALDH2)代謝酵素基因缺損，喝酒易臉紅，俗稱「酒精不耐症」酒精對於這類人的健康危害也更加確定，對心血管、神經、癌症等各方面都有害。

王宗道表示，最新版的高血壓指引對飲酒的限制比以前更嚴格，一周頂多只能喝半瓶紅酒，換算一天大約只能喝50毫升而已，一般人餐飲時喝的量一定超過。建議喝酒會臉紅、有心律不整、心律不整或心跳偏快、三高沒控制好、有心腦血管疾病者，都不建議喝酒，以免增加心血管系統負擔。冬天受歡迎的一些燉補料理也常常含酒，也不可能完全禁絕不放，但如果知道自己有上述風險因子，還是要有所節制，不可過量。

中風 三高 高血壓

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