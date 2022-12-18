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輕熟女吃麻辣鍋全身癢 長新冠加重過敏 醫師給建議

記者邱宜君／台北即時報導
一名34歲女性上班族原本就有過敏體質但不嚴重，新冠確診後一個月，吃麻辣鍋竟引起全身過敏，癢到無法入睡。麻辣鍋示意圖。（本報資料照片）
一名34歲女性上班族原本就有過敏體質但不嚴重，新冠確診後一個月，吃麻辣鍋竟引起全身過敏，癢到無法入睡。麻辣鍋示意圖。（本報資料照片）

一名34歲女性上班族，本來雖有過敏體質，也只是偶爾起輕微蕁麻疹，但新冠確診後一個月，不過是因為天冷，下班跟朋友去吃個麻辣鍋，竟然引起全身過敏，癢到無法入睡。

收治該名個案的台灣開業皮膚科醫師趙昭明表示，這名女性原本的過敏症狀沒這麼嚴重，以前吃麻辣鍋也不會過敏，新冠確診後，卻被辛辣食物誘發全身過敏，從頭皮到四肢都起了紅疹且劇烈發癢，令她無法入睡，非常痛苦。經醫師開立藥物治療，經過一到兩周才完全康復。

趙昭明表示，確診過新冠肺炎，有些原本不過敏的人開始過敏，原本就過敏的人變得更敏感，臨床上已經觀察到蕁麻疹、全身不明原因騷癢症、單純皰疹、帶狀皰疹、食物過敏等病人增加了2到3成，當中許多病人都曾經確診過新冠肺炎。

趙昭明分析，新冠肺炎引起全身發炎反應，確實可能導致免疫力改變、免疫系統過度反應。建議可透過掌握良好的生活作息、飲食、運動，來逐漸調節免疫力。如果發現有食物或什麼物質會誘發過敏，也要記錄下來，才能慢慢累積經驗值、避開地雷；過敏發過時，也不要過度忍耐，應盡快尋求醫療專業協助，通常藥物治療都能有效緩解症狀。

如果確診後過敏症狀加劇，為預防5分鐘就可能致命的「過敏性休克」，是否應該隨身攜帶腎上腺素自動注射器？林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師葉國偉表示，沒人能預期過敏性休克會不會發生、會發生在誰身上，一旦發生就很嚴重。但有過敏病史的人太多了，也不會建議每個人都買，除非是曾經出現喉嚨緊縮、快喘起來的過敏症狀，就算沒有真的休克，那或許可以準備一支在身上，以免哪天發生急症。

葉國偉說，曾有一位成年過敏病人來找他，原因是他一吃海鮮就會過敏到喘不過氣、必須立刻去急診，他很擔心自己能不能接種新冠疫苗，想諮詢專業意見。葉國偉分析，國外研究顯示接種疫苗不會增加過敏風險，但建議有過敏體質者，接種疫苗要去急救設備及人員較完整的醫療院所。

根據這位先生的病史和症狀，葉國偉也建議他可買一隻腎上腺素自動注射器帶在身上，畢竟就算距離急診很近，過敏性休克的搶救時間可能最短可能只有5分鐘而已。後來這位先生也去接種了新冠疫苗並且向醫師回報，接種後一切安好，沒有誘發過敏反應。

過敏 疫苗 新冠肺炎

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