我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

腎臟交感神經阻斷術 可望24小時控制高血壓

修瑞瑩
台灣安南醫院完成首例「腎臟交感神經阻斷術」 ，治療難治型高血壓患者。(圖／安南醫院提供)
台灣安南醫院完成首例「腎臟交感神經阻斷術」 ，治療難治型高血壓患者。(圖／安南醫院提供)

台灣台南市立安南醫院心臟內科最近引進「腎臟交感神經阻斷術治療系統」（The Renal Denervation system, RDN），針對治療困難型的高血壓患者，已經完成首例治療，除了能24小時全面控制高血壓，更有機會擺脫終身服用降壓藥。

安南醫院心臟內科主任林志展表示，高血壓除了是現代常見慢性病，也是引發心血管疾病、腦中風、腎臟病最主要的危險因子。根據衛福部國民健康署統計，65歲以上民眾，超過6成患有高血壓，其中多數患者甚至需終身服用藥物，其嚴重性不容小覷。

台灣安南醫院完成首例「腎臟交感神經阻斷術」 ，治療難治型高血壓患者。(圖／安南醫...
台灣安南醫院完成首例「腎臟交感神經阻斷術」 ，治療難治型高血壓患者。(圖／安南醫院提供)

林志展表示，高血壓患者普遍有腎臟交感神經過度活躍的問題，導致血壓持續攀升並對心臟、腎臟及血管帶來傷害。透過腎臟交感神經阻斷術治療系統，可減低腎臟荷爾蒙分泌量、舒緩血壓，進而保護心臟、腎臟及血管免受進一步損害。

目前相關臨床實驗中並未發現因施行「腎動脈交感 神經阻斷術」引起嚴重併發症的案例，但這項技術尚未有腎功能不全及洗腎患者之臨床實驗，因此不適合使用在這類型的病人。

林志展表示，根據最新臨床數據顯示，腎臟交感神經阻斷術治療系統的特點包括︰24小時有效控制高血壓、療程安全且手術時間短，加上不需要全身麻醉，所以傷口小、恢復時間短，併發症亦相對輕微，還可促使患者收縮壓下降約10到40mmHg。

此技術適用於用藥服從性低、服藥有副作用、已併發器官受損、難治型高血壓、次發性高血壓，且經治療後血壓仍不可控等類型患者。

林志展表示，高血壓導管治療屬於微創治療，流程大致為醫師先行安排鎮靜劑與止痛藥，協助患者放鬆、減低不適感；接著以打針方式，在患者動脈置入一條治療用導管，再將高頻率電波輸送至腎臟動脈壁上數個適合位置。此時，患者可能會感到下腹些微熱脹，不過維持時間短，必要時亦可加強止痛藥。

當一側腎動脈療程成功後，醫師會在另一側腎動脈重覆上述步驟，直至手術完成才會撤出患者體內所有導管器械。整體手術時間約為一小時，不僅隔天即可出院，數月即可達持續控制血壓之目標。

高血壓 手術 併發症

上一則

寒冬提升免疫力 營養師：這兩招比進補更有用

下一則

新冠加重抗生素濫用 醫界憂未來無藥可用

延伸閱讀

低溫來襲急診患者增4成 心衰竭、腦中風都與「它」有關

低溫來襲急診患者增4成 心衰竭、腦中風都與「它」有關
腎病5徵兆 3分鐘自我檢測

腎病5徵兆 3分鐘自我檢測
糖尿病疏於追蹤、用藥 男險洗腎

糖尿病疏於追蹤、用藥 男險洗腎
小便無力滴答滴 嚴重「攝護腺肥大」恐影響腎臟功能

小便無力滴答滴 嚴重「攝護腺肥大」恐影響腎臟功能

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12
圖片來源 ／健康醫療網

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

2022-12-19 01:30
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。（藥師公會提供）

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

2022-12-21 04:26
最近氣溫溜滑梯，民眾吃羊肉爐、燒酒雞進補，醫師提醒補過頭可能讓健康亮紅燈。（南投醫院提供）

寒冬提升免疫力 營養師：這兩招比進補更有用

2022-12-23 18:07
（圖：健康醫療網提供）

總是昏昏沉沉想打瞌睡？「10大表現中1」應立馬就醫

2022-12-22 01:15

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲