1年沒在外用餐 部桃安寧病房團隊帶癌友享知名美食圓夢

部桃安寧病房醫護團隊為癌友安排美食之旅，一圓在外用餐的心願。（部立桃園醫院提供）

台灣桃園市50歲的鄭先生7年前診斷出鼻咽癌，罹病期間接受化療及電療，近期因右頸腫瘤 傷口破裂住進衛福部桃園醫院，醫療團隊與病人及家屬討論後，決定接受安寧緩和的治療，於是轉入安寧病房，住院期間由太太在旁陪伴及照顧。

關懷師病房訪視及會談時，鄭先生表示對於太太感到很抱歉，雖然結婚10年兩人形影不離，幾乎24小時都在一起，但仍覺得陪伴太太的時間太少，彼此認識得太晚，婚後3年就生病，一病就是7年，長時間被疾病纏著，自我照顧的能力也跟著變差，現在甚至連好好與家人吃頓飯都變成件奢侈的事情。

安寧病房社工師吳浩丞說，會談中鄭先生及太太好幾次落淚，「我已經超過一年沒有與家人外出用餐了」，鄭先生常說想請假，實現與太太再外出用餐的願望。

桃園醫院安寧病房主任黃立宇也是鄭先生的主治醫師，聽說此事後為了讓病人及家屬了解，無論生命走到哪一個階段，都能在家人及醫療團隊溫暖的陪伴下，過著有意義且有品質的生活，黃立宇知道鄭先生的願望後，連繫其他團隊成員籌備鄭先生外出用餐事項。

黃立宇說，鄭先生右頸部有一個約10公分的傷口，隨時都有出血的可能，雖然醫護及救護人員會在旁待命，但仍擔心影響其他客人的用餐，經過社工師與新光三越桃園店饗食天堂陳主任聯繫及溝通，店家安排包廂及提供特別的進出通道，讓鄭先生在在太太、主治醫師、護理師、專科護理師、個管師、社工師及救護人員的陪伴下，能好好享受美味的餐點。

用餐前，醫院團隊與鄭先生討論「你等一下想吃什麼？」、「你夾了什麼菜」、「你最喜歡吃什麼」，藉由食物開啟及喚起過往的經驗及回憶，鄭先生幽默說最喜歡吃生魚片，但太太不准，擔心他不好咀嚼。太太及團隊還擔心他會病痛降低食慾，沒想到吃得比醫護人員都還多，還不斷提醒其他人要多吃點，過程中有說有笑。

「美食 圓夢之旅」結束後鄭先生滿足地搭乘救護車離開餐廳，在過程中不斷向店主任及陪同的團隊成員致謝，讓他們夫妻增添一段美好的回憶。