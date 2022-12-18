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異位性皮膚炎無法根治？不癢就不用治療？ 醫破解迷思

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

35歲的王小姐在婚後異位性皮膚炎開始發作，患部大多在臉上及手部區域，除搔癢難耐影響睡眠品質外，還需要忍受他人異樣的眼光及過度關切，外出上班或活動都需要靠濃妝遮住，即便大熱天，也是從頭到腳包得密不透風，也因此常被同事詢問是否遭受家暴，生活不堪其擾。

異膚常見3大思 避免不了解而誤解

異位性皮膚炎是常見的皮膚疾病，除發作時患部搔癢難耐外，反覆發作的特性，加上影響到外表、社交與人際關係，更讓許多患者頭疼不已。對此，台灣雙和醫院皮膚科主任鄒嘉倫醫師釐清三大「異膚迷思」，期望幫助更多病友或照顧者了解、認識與戰勝異位性皮膚炎：

迷思一：異位性皮膚炎無法根治，反正會一直復發，乾脆不要理他

鄒嘉倫醫師表示，異位性皮膚炎是一種多基因遺傳的慢性發炎疾病，主要是由先天性免疫調節異常及表皮內在調控失調所引起，目前並無法根治，但若能以正確的心態及照護方式，加上規律就醫與用藥，是能夠有效控制病情。

鄒嘉倫醫師建議，在病情穩定期時，可多注意皮膚保濕，同時也要避免生活中的刺激物與過敏原，而發作時，可先考慮口服藥物或是外用的類固醇、抗生素、抗黴菌劑及抗組織胺等止癢藥膏，若病灶侵犯面積甚廣、皮膚發炎嚴重時，可考慮加上照光治療，或是傳統的口服免疫調節劑，以及較新的生物製劑或小分子抑制劑。

迷思二：只要不癢就可以停止用藥吧？

鄒嘉倫醫師指出，在病情趨於穩定時，在患部上給予間歇性治療是控制病情的關鍵，像是塗抹局部鈣調磷酸酶抑制劑或外用PDE-4抑制劑等，頻率至少每周兩次，且維持一至三個月，因為有些病灶發炎會在表皮底下，從外觀看不出來，若覺得發炎狀況已經好轉就停止用藥，復發後恐更嚴重，長久下來就無法有效控制病情。

迷思三：新藥能一勞永逸嗎？有副作用嗎？

鄒嘉倫醫師指出，隨著醫療技術日新月異，許多針對異位性皮膚炎的新藥陸續問世，像是生物製劑，或近期推出的小分子抑制劑，這兩種藥物都是從發炎機轉上進行抑制的藥物，但還是得秉持基本照護原則，加強保濕、避免過敏原及刺激物，治標也治本。

而除新藥外，用藥疑慮與副作用也是病友們常關心的事情，像是擔心長期服用類固醇、或免役抑制劑可能會影響孩童發育，或是塗抹過多類固醇藥膏會讓皮膚變薄、萎縮等副作用，鄒嘉倫醫師說明，依每個人狀況不同，療程也有所不同，除規律用藥外，建議可多與醫師諮詢及討論，若有不適狀況發生，應立即停止用藥。

【延伸閱讀】

癢到受不了！異位性皮膚炎愈早開始治療愈好！！

治療費年逾數十萬、還常遭歧視！異位性皮膚炎患者受盡折磨


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56128


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