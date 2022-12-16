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長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

台灣嘉義長庚皮膚科醫師張詠為門診時間，來了1名約70歲阿伯，主訴胯下已經好幾年的病灶一直無法改善，長期以來當作濕疹或股癬治療過，但是也不見起色，張詠為建議他切片檢查，才發現是乳房外柏哲氏症 (EMPD)，對症治療後才逐漸改善。

張詠為表示，乳房外柏哲氏症其實並不常見，好發在中老年的族群(50-80歲)，是一種表皮內的腺癌，主要影響皮膚大汗腺較發達的位置，常見地方包含胯下、生殖器或肛門周圍的皮膚。

臨床表現為紅色的脫屑斑塊，可能合併搔抓破皮潰瘍，外觀和常見的濕疹及黴菌感染非常相似，導致很難早期發現。症狀以局部搔癢最常見，其他表現包括出血、燒灼感、疼痛等。

臨床上可以分成原發性及次發性兩大類，原發性就是單純皮膚腺體的細胞病變，但是值得注意的是次發性這一類 (大約佔20-30%)，是起因於腸胃道、泌尿道或生殖系統癌症所造成的皮膚轉移，預後也相對較差。正確診斷需要依靠病灶切片檢查，後續也需要安排相關的影像學和內視鏡檢查以排除潛在的內在器官癌症的可能性。

張詠為指出，第一線的治療為廣泛性手術切除或進行莫氏顯微手術，如果不適合手術，也可以考慮局部外用藥物、光動力治療、放射線治療；但是如果已經有內在系統的癌症或是轉移，通常須接受化學治療，如果有類似症狀，應盡快與相關專科醫師進行評估診療，以取得較佳治療成效。

手術 癌症

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