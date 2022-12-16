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天冷不適 急診增2至3成患者 4重症最常見

記者許政榆／台北即時報導
今年入冬的首波寒流將報到，屆時各地天氣都將明顯轉冷。15日台北市民眾出門，已穿上冬衣禦寒。（記者陳正興／攝影）
今年入冬的首波寒流將報到，屆時各地天氣都將明顯轉冷。15日台北市民眾出門，已穿上冬衣禦寒。（記者陳正興／攝影）

天氣寒冷，心血管疾病患者容易出現身體不適狀況。急診醫師觀察，台灣近日急診增加2至3成因天氣寒冷而身體不適的患者，而周末將有寒流報到，特別提醒有慢性疾病患者，外出應做好頭頸部保暖，此外民眾常因天氣寒冷緊閉門窗，恐增加一氧化碳中毒機率，應維持室內通風。

新光醫院急診醫學科主任張志華表示，急診近期增加2至3成因天氣寒冷而身體不適的患者，大多與心、腦血管急症有關，尤其本身有慢性疾病者，包括高血壓糖尿病、腦血管疾病等，更容易身體不適。此外心肌梗塞、主動脈剝離、腦中風、腦出血患者也增加，皆屬重症患者，加護病房收治量也較擁擠。

張志華指出，因熱脹冷縮的物理原理，天氣冷時人體周邊血管會收縮，使阻力變大、血壓上升，這時民眾若跑到高溫環境或泡溫泉，血管隨之放鬆，但步出戶外時碰上冷空氣，血管又再度收縮，對於血管有彈性的年輕人影響不大，但對於有慢性疾病，例如動脈粥狀硬化、高血壓、糖尿病或有抽菸者，恐出現血栓、血管裂開，增加中風、心肌梗塞、主動脈剝離、腦出血等機率。

張志華建議，天氣太冷時盡可能不要出門，尤其是有慢性疾病、高齡長者，若不得已必須出門，應做好保暖，尤其老人家出門時應攜伴，避免突然中風倒下，沒有旁人協助恐措施急救時機，而血壓控制較差者，也要避免泡溫泉泡太久。除外套等衣物外，也要做好頭頸部保暖，像是戴帽子、圍巾。

此外張志華提醒，周末寒流來襲，部分民眾會將門窗緊閉，而家中瓦斯爐又裝在半密閉空間，洗澡時因瓦斯燃燒不完全，恐產生一氧化碳中毒個案，建議民眾應保持室內通風。

高血壓 中風 糖尿病

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