我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

行為「怪」卻自認沒病 失智症及早診治 降低致死風險

許政榆
失智症專家提醒，若自覺或家人發現行為異常，應盡早就醫、確診，降低未來因失智症致死的風險。（本報資料照片）
失智症專家提醒，若自覺或家人發現行為異常，應盡早就醫、確診，降低未來因失智症致死的風險。（本報資料照片）

國際失智症協會預估，2025年全球失智人口將達1.39億。失智症除記憶問題，也可能有認知障礙、個性改變等，但許多人對失智症不了解，明明行為「怪怪的」，卻自認沒問題，身旁家屬早急如熱鍋螞蟻，得連哄帶騙去看就醫。專家提醒，若自覺或家人發現行為異常，應盡早就醫，降低未來因失智症致死的風險。

「起初，我感覺自己常常重複說話。」74歲的白婉芝，六年前察覺自己異常，原先陪著失智母親赴神經內科就診，沒想到自己竟被醫師診斷為失智症。她起初不願意接受，另外跑了三家醫院檢查，最後才「想通」，回到起初的神經內科確診。

現在她穩定服藥，也參加教會禮拜、團康活動，更擔任共餐老師，獲得同學大力稱讚，讓她不再將自我封鎖，而是揮別眼淚與失智人生共舞。

45歲的Shinobu Yamanaka來自日本高知縣，是患有憂鬱症、年輕型失智症的單親媽媽，她患憂鬱症期間時常將自我封閉，孤立，隨記憶力出問題，就醫才確診失智症。她坦言，確診失智症時讓她很痛苦，且認知到沒有藥物可以治癒，但感謝醫師及家人願以同理心支持她，如今她回想，自己很幸運能被「及早診斷」，因為更能及早安排生活，以及協助更多失智病友，不害怕面對疾病。

高雄長庚神經內科部副部主任張瓊之表示，若要及早確認是否罹患早期阿茲海默症，現在有正子斷層造影、或血液標誌等檢查方式，但觀察社區中仍有許多病人無病識感，尤其南部許多老老照顧的家庭，先生自認沒病、太太覺得先生病重，好不容易連哄帶騙到醫院，在診間檢查卻吵起來，及早確診失智症在臨床實務仍面臨許多挑戰。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，若自覺異常、或家人認為出問題時，多半都會及早確診失智症，因此「無病識感」的失智者多半是後期才會出現，即使家人認為有問題，但這群患者自認沒問題。

他表示，阿茲海默症失智症從發病到致死會經過一段時間，中間可能出現中風、心臟病、肢體障礙到臥床、感染致死，長期來看退化型失智症「是會致死的疾病」，應該及早預防、介入治療並降低致死風險。

部分民眾憂心罹患失智症而希望做檢測，徐文俊表示，臨床上多以「自覺有症狀或家人發現異常」優先做檢查，對於無症狀者是否要接受失智症檢查或測驗，在臨床實務中仍有爭議。他認為，當個案自覺退步時，旁人可多鼓勵個案去做檢查，經醫師建議提供藥物或非藥物治療，此外社會應建立更完善失智症支持系統，讓民眾不害怕被診斷失智症，也不怕被孤立或失去社會地位。

失智 阿茲海默症 憂鬱症

上一則

90歲婦中風吞嚥障礙 復健3個月可「自主進食」

延伸閱讀

阿茲海默症有前兆 何思欣談預防方法

阿茲海默症有前兆 何思欣談預防方法
博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮
自認沒病卻被太太逼去就醫 專家：應提升對失智病識感

自認沒病卻被太太逼去就醫 專家：應提升對失智病識感
日單親媽41歲失智卻說感恩 及早診斷讓她珍惜生活家人

日單親媽41歲失智卻說感恩 及早診斷讓她珍惜生活家人

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

「乖乖牌」糖友忽飆血糖 兇手居然是這個天然食材

2022-12-20 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

肝臟脂肪太多恐罹肝癌 日常4招可逆轉

2022-12-16 01:59
(取材自健康醫療網)

乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

2022-12-15 00:15
嘉義長庚皮膚科醫師張詠為。（嘉義長庚／提供）

長期難根治的濕疹 小心其實是癌症

2022-12-16 18:12
圖片來源 ／健康醫療網

男子按摩時猝死 醫師提醒3重點要注意

2022-12-19 01:30
台南市衛生局提供心肌梗塞的徵兆。（衛生局提供）

寒流來心血管疾病高峰 專家提醒起床一定要注意這件事

2022-12-15 04:50

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年