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90歲婦中風吞嚥障礙 復健3個月可「自主進食」

林伯驊
部立嘉義醫院治療師林芝蘭（左）訓練90歲的方姓婦人重新自主吞嚥。（圖：台灣衛福部立嘉義醫院提供）
部立嘉義醫院治療師林芝蘭（左）訓練90歲的方姓婦人重新自主吞嚥。（圖：台灣衛福部立嘉義醫院提供）

一名90歲方姓婦人日前突然手腳無力、意識不清，送急診後診斷出左大腦血管阻塞，腦神經損傷嚴重，昏迷兩周清醒後，右半邊手腳癱瘓無力且口齒不清，進食也容易嗆咳、飯菜吞不下去；經院方協助復健三個月，終於移除鼻胃管，能吃軟質食物。

台灣衛福部嘉義醫院復健科醫師莊項元說，方姓婦人的牙齒少、且鬆動，無法有效率的將固體食物咬碎，吞嚥反射也較為延遲，液體容易在吞嚥反射未啟動前，先流入氣管中，造成嗆咳，語言理解和表達也會有一定程度受損，為了攝取足夠營養，團隊決定讓方婦使用鼻胃管。

院方並待方姓婦人病況穩定後，安排吞嚥練習。治療師林芝蘭說，先練習口腔動作，促進唇、舌、臉頰、顎活動度與強度，也給予冰、酸等刺激吞嚥反射，加上低頭吞等安全姿勢，練習吞嚥。

方奶奶在家人、治療師鼓勵下，努力練習3個月後，終於能從嘴巴進食較軟質、滑嫩的食物，喝水、牛奶等液體也不哽嗆了；方奶奶之後順利移除鼻胃管，改由口進食，開始品嘗不同的軟質食物，她笑容增加了許多。

莊項元指出，有些長輩更因疾病例如中風、帕金森氏症等，或是老化影響，在進食或喝水的時候特別容易梗嗆，因此不喜歡進食、喝水，連服藥也有問題，有時還容易造成吸入性肺炎。

莊項元提醒，若家中長輩時常出現嗆咳，可以透過醫師、語言治療師評估擬定吞嚥治療計畫，安排吞嚥練習的療程，循序漸進改善，讓長輩能品嘗食物的原味。

部立嘉義醫院治療師林芝蘭（右）訓練90歲的方姓婦人重新自主吞嚥。（圖：衛福部立嘉...
部立嘉義醫院治療師林芝蘭（右）訓練90歲的方姓婦人重新自主吞嚥。（圖：衛福部立嘉義醫院提供）

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