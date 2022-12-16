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6旬婦積極治療、平時愛種菜 竟能與「癌王」共存3年

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

世上有許多名人因胰臟癌病逝，例如蘋果電腦創辦人喬布斯(Steve Jobs)、世界三大男高音之一帕華洛帝及台灣資深藝人巴戈，胰臟癌有一別稱為「癌症之王」，發生人數幾乎等於死亡人數，是一種高度惡性的疾病，由於早期無症狀且檢查不易，因此絕大多數患者確診時已病入膏肓，存活期恐不到一年。

然而，台灣中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科主任鍾智淵醫師表示，雖然胰臟癌惡性度高，但現今的治療藥物，不論是一線治療，或復發時接續的二線治療，皆有望延長患者存活期，醫師也分享臨床上一名患者，相當積極配合治療，平時熱愛下田種菜，總是保持著身心健康，治療至今已三年，成功與疾病和平共存。

體重減輕、出現灰白便或黃疸 應提高警覺

在台灣每年約1900人死於胰臟癌，2021年十大癌症死因中，胰臟癌排名第七。胰臟癌有哪些症狀？鍾智淵醫師表示，早期通常沒有症狀，然而直到出現症狀時，多已相當嚴重且已進入晚期，通常為體重下降（減輕5-10%）、胃口差、吸收不好、出現強烈的背痛、腹痛，以及排便呈現「灰白色」，由於膽汁並無將糞便染色，乃因腫瘤壓迫膽道，使得膽汁無法順利排至十二指腸，糞便因而無法呈現正常的黃褐色，甚至會出現黃疸。

鍾智淵醫師指出，胰臟癌的檢查與診斷具有相當難度，因為胰臟藏在腹腔深處，與其他器官交錯，亦受到腸子遮擋，因此無論徒手觸摸、超音波、電腦斷層，其診斷皆有所侷限，時常被延誤，若要開刀取出組職化驗，也有一定難度，更遑論胰臟癌以手術根除腫瘤，且過往傳統的化療、標靶、免疫治療的效果皆差，許多患者僅有6-10個月的存活期。

▲中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科主任鍾智淵醫師

積極治療搭配健康生活 有望延長存活期

鍾智淵醫師表示，早年皆單方使用化療藥物，作為緩解性治療使用，對於患者長期存活的目標幫助不大，普遍僅存活半年，不過現今的治療已有不同進展，他說明，「若胰臟癌仍為局部病灶，能開刀的患者建議優先開刀，也可透過化療、電療後，待腫瘤縮小、減少，再開刀切除剩餘腫瘤。若已完全無法開刀的患者，則以化療為主。」

化療藥物的選擇上，有靜脈注射、口服化療藥品，也有三種化學治療藥物合併使用的處方，近年亦研發一種奈米化紫杉醇藥物，搭配傳統化療藥物，漸漸可延長至將近一年的存活期，且在臨床上亦觀察到患者病況有明顯改善。胰臟癌具有高度復發的風險，萬一復發，仍有藥物可應對嗎？鍾智淵醫師表示，國內藥廠研發一種二線化療藥物，這款藥物已被臨床研究證實具有一定療效，可改善3-6個月的存活期，亦成為標準的第二線治療使用藥物。

鍾智淵醫師亦分享一名臨床案例，一名年近60歲的婦女，罹患胰臟癌且已轉移，只能透過化療進行治療，但她每天樂在種菜、曬太陽，保持心情愉快，治療至今已屆3年，體內腫瘤已消失一半，「雖不是完全好，但在她身上看不見一般患者的消瘦不堪，而是體態變得豐腴、充滿活力，此也顯示胰臟癌需要靠患者全力配合醫囑，以及實踐健康的生活、保持良好的身心狀態，才能讓整體病況有機會獲得提升。」

【延伸閱讀】

胰臟癌確診多晚期 難開刀、易復發卻並非無藥可醫

胰臟癌只能靠化療 副作用可克服，癌因性疲憊才是大魔王


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55942


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