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中學生頭暈肚絞痛 竟是焦慮、哀傷引發

陳長聖
長期選擇靜默忍耐，慢性心理壓力就化成身體化症狀。（本報資料照片）
長期選擇靜默忍耐，慢性心理壓力就化成身體化症狀。（本報資料照片）

一名讀中學的少女被家長帶來看診，主訴這兩年長期頭暈和肚子絞痛，時常因為上課出門前頭太昏了，只得請假在家休養。「看遍醫學中心的小兒神經內科、小兒腸胃科，各種抽血和檢查都做過，最後兒科醫師說要來看身心科。這到底是什麼問題？」家長心焦地說。

與孩子談了一下，發現她的症狀初始時間，正好是家中最多變故、父母爭執最烈的時候。這兩年來，這孩子籠罩在不安環境下，有著說不出的焦躁、哀傷情緒。那些頭暈、肚絞痛，即是情緒疾患的身體化症狀。

身體化症狀指的是「用身體的症狀取代情緒反應」，通常找不到明確的內外科病因解釋。這是一種原始的心理防衛機制，當排山倒海壓力襲來，應對資源不足，就可能發生。比如說，孩子心情低落，卻覺得「哭沒有用」、「表達自己心情不好，反而會被大人數落」，因而長期會選擇靜默忍耐，慢性心理壓力就化成身體化症狀。

確認沒有顯著生理疾病、也理解這名少女症狀背後的核心是焦慮之後，開始了身心科的治療。藥物治療方面，以抗憂鬱藥和抗焦慮藥，讓大腦正向情緒腦區的神經鍵結增生，也讓身體緊繃狀態解除。

心理方面，進行校園的密集心理輔導，家長認知到家庭氣氛和孩子症狀互為牽動，積極學習非暴力、有效率的雙親溝通方式。數個月的門診追蹤後，孩子的表情輕鬆了，也比較願意上學了。（台安醫院心身醫學科主治醫師）

醫學

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