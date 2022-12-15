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乾眼症「眼睛痛到睜不開」醫認證1療法有效緩解

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

63歲阿伯因眼睛長期乾澀刺痛而無法開車，影響日常生活非常困擾，確診為「乾眼症」，接受「脈衝光」治療後，不用擔心無法開車出門工作，起床時因刺痛無法睜眼的夢魘不再，眼睛也只剩下偶爾乾澀，大幅改善症狀，如釋重負。

缺油型乾眼症「瞼板腺功能障礙」造成

彰基角膜科主任劉又綾表示，乾眼症一般治療方式分為四種，包含1.人工淚液、刺激淚液分泌的藥品、玻尿酸眼用製劑、自體血清製淚液、黏液溶解劑、抗發炎眼藥水。2.口服四環黴素類抗生素、配合眼瞼清潔、熱敷和按摩等物理療法。3.淚管栓塞、眼瞼縫合手術

她進一步說明，因為絕大多數人（86%）的乾眼症是缺油型或混合型（缺水及缺油），阿伯是屬於後者，接受乾眼症一般治療已三個月但效果有限。缺油型乾眼症主因為「瞼板腺功能障礙」（MGD），基本治療方法就是清潔及熱敷眼瞼、抗生素治療及補充Omega-3脂肪酸。

嚴重阻塞者 脈衝光提供進一步治療

瞼板腺阻塞較不嚴重的患者經上述治療就可改善；但是嚴重阻塞者，熱敷眼瞼時瞼板腺接受的熱度仍不足以軟化油脂，導致效果不彰，而「脈衝光」（IPL）可以針對這類患者提供近一步有效的治療。

脈衝光治療 降低發炎物質、殺死細菌

「脈衝光」治療是利用強烈的光線，穿透表層皮膚達到深層瞼板腺，讓瞼板腺吸收這些光線轉換的熱能，而不會燙傷表皮。「脈衝光」對於MGD的治療機轉尚未完全清楚，它可減輕毛細血管擴張，降低發炎物質，殺死細菌及螨蟲，並以熱度軟化瞼板腺內的瞼脂，使其易於排出，疏通瞼板腺，進而改善缺油型的乾眼症狀，讓乾眼症患者多一項治療選擇。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56108

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