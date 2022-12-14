喉嚨總有異物感 醫：可能罹患慢性咽喉炎

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說，慢性咽喉炎俗稱喉球症，顧名思義是喉嚨裡面有腫脹感。（長安醫院提供）

1名62歲男性常覺得喉嚨有異物感，雖不致疼痛，也沒有因此吃東西吞嚥困難，但時常發作讓他十分困擾。經鼻咽喉內視鏡檢查診斷為慢性咽喉炎，透過調整生活習慣併以藥物治療後，症狀才明顯改善。

台灣長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說，慢性咽喉炎俗稱喉球症，顧名思義是喉嚨裡面有腫脹感，像有球狀物卡住、或是食物吞不乾淨的感覺、緊繃感，雖然不舒服，可是不會感到疼痛。罹患此症時，因感覺喉嚨處卡了個異物，患者會忍不住清喉嚨、乾咳、或常吐口水，尤其吞口水時症狀會特別明顯，進食或是喝水時感覺不太出來。

林恆甫說，慢性咽喉炎是耳鼻喉科的常見疾病之一，造成的原因很多，包括粘膜過度敏感、胃食道逆流、上食道括約肌異常、必需長時間說話、抽菸、喝酒、心理壓力或自律神經失調等。因發病原因複雜，症狀時輕時重、反覆發作，應詳細檢查以排除腫瘤 等重大疾病。

他說，要治療慢性咽喉炎會以鼻咽內視鏡檢查口咽、下咽以及喉部，以排除是否有腫瘤、食道本身構造或功能異常、或是頸部腫塊壓迫，必要時也會安排胃鏡來檢查食道及胃部問題。排除腫瘤之後，可以從改善誘發原因給予藥物治療，若有口咽、喉部構造異常者，亦可考慮切除過度肥大的組織。

林恆甫說，想要改善慢性咽喉炎，生活作息及飲食也要有所調整，平常應盡量減少食用刺激胃酸分泌的食物，每餐8分飽為佳，吃飽飯後勿馬上躺下，避免習慣性清喉嚨動作及多運動等。