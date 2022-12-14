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長者冬天下肢冰冷、走路疼痛 小心「腳中風」要立即送醫

記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院心臟血管中心周邊血管科主任徐中和（中）說，年紀大的民眾除了要小心天冷引發心臟血管硬化引發的心肌梗塞或腦中風，也應高度警戒下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」。（中國醫藥大學附設醫院提供）
中國醫藥大學附設醫院心臟血管中心周邊血管科主任徐中和（中）說，年紀大的民眾除了要小心天冷引發心臟血管硬化引發的心肌梗塞或腦中風，也應高度警戒下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」。（中國醫藥大學附設醫院提供）

冬季是心血管疾病的好發季節， 血管阻塞發生的機會大幅增加，中國醫藥大學附設醫院14日提醒，年紀大的民眾除了要小心天冷引發心臟血管硬化引發的心肌梗塞或腦中風，也應高度警戒下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」，輕者影響走路、跑步痠麻無力，重度阻塞者則面臨壞疽、截肢，也就是俗稱的「腳中風」。

心臟血管中心周邊血管科主任徐中和說，1名72歲婦人有高血壓、 心臟冠狀動脈阻塞，以及甲狀腺機能亢進病史， 並出現陣發性心房顫動，最近還出現右下肢冰冷、疼痛。經檢查，患者右下肢膕動脈發現血栓， 造成下肢血液循環嚴重阻塞，立即召集「24小時溶栓團隊」施以導管溶栓手術，並同時運用「機械性取栓」與「超音波震碎血栓導管」治療，使血液循環獲得大幅改善，避免截肢的危機。

另一個案是80歲男性，罹有高血壓、糖尿病、心臟冠狀動脈阻塞、持續性心房顫動並心衰竭等多重病史， 最近因為右下肢冰冷且劇痛一天急診，後來在他的下肢前脛動脈發現血栓， 造成下肢血液循環不良，經過緊急導管溶栓手術， 並再經超音波震碎血栓導管治療， 以及藥物氣球及支架得使用， 血栓順利移除， 血流恢復正常，避免被截肢的命運。

徐中和說，周邊動脈阻塞性疾病在下肢最為常見，臨床症狀包括患肢溫度降低，常感覺冰冷、麻木、走路疼痛、腿部潰瘍等。嚴重時，肌肉組織會發生缺血性壞死，甚至被迫截肢。且截肢後也容易再面臨命危風險，是非常棘手的疾病。高風險因子包括老化、家族病史、吸菸、糖尿病、肥胖和三高等，國外研究統計發生率約12%，尤以步入中年的45歲以上的人居多。

徐中和說，罹患心房顫動的病人， 平常一定要規則服用抗凝血劑，以預防血栓形成。若患病送醫，醫護團隊必須搶在病人動脈血管阻塞的黃金6到8小時內，確定下肢血管阻塞位置後，緊急進行血栓清除、血管繞道等血管重建手術，才能避免造成肌肉組織永久性壞死。

中國醫藥大學附設醫院2016年成立了「24小時溶栓團隊」， 以緊急導管溶栓手術後，同時進行機械性取栓以及「超音波震碎血栓」手術，搶救治療急性下肢動脈重度阻塞的病人，死亡率以及截肢率由原本的20至30％大幅下降到3%，成果發表在4月「國際血管學（International Angiology）」醫學期刊。

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