長新冠後遺症 好發高齡、女性 青少年族群少見

有研究指出，高齡、女性或初期呼吸窘迫的患者，出現長新冠的機會較其他族群來得高。（Getty Images）

新冠肺炎 肆虐全球三年，有不少人染疫康復後受到「長新冠」困擾，台灣胸腔內科醫師表示，根據國外研究，以高齡、女性或初期呼吸窘迫的患者，出現長新冠的機會較其他族群來得高。

台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝表示，新冠肺炎從2019年末延燒至今近三年，即使是完整接種並採取與病毒共存的先進國家，仍有約萬分之一的死亡率，比流感重症的十萬分之一高出10倍。

以台灣為例，去年幾次社區感染，接連造成不少民眾傷亡，然今年正式開放與病毒共存後，才面臨真正考驗。對比同是防疫 資優生的其他國家，台灣成績已相當了不起，但如何拿捏與病毒共存後的「長新冠後遺症」，仍是當前重要課題。

何建輝表示，只有10%左右患者會達到所謂的重症、甚至肺纖維化，但即使輕症仍可能留下長期長新冠的問題，常見症狀包含心臟、呼吸道問題，如胸悶、胸痛、喘、咳嗽、心悸等；其他系統症狀如腸胃道不適、嗅味覺喪失、失眠 、倦怠、頭痛、記憶力衰退、甚至類似創傷症候群等，均屬長新冠後遺症範疇。

何建輝指出，根據歐洲不同國家研究，約5~20%的患者康復後出現長期後遺症，且與當初確診時的嚴重程度無直接關聯。因病毒入侵中樞神經系統、呼吸系統，甚至引發身體防衛機制，造成自身組織傷害，都可能是長新冠的成因。

至於好發族群有哪些，目前仍無統一共識，但有研究指出，高齡、女性或初期呼吸窘迫的患者，出現長新冠的機會較其他族群來得高。此外，青少年反而不屬好發族群，且只有少於2%的孩童產生持續八周以上的後遺症。

目前長新冠的治療方式多傾向各科復健及輔助，何建輝舉例，如呼吸道相關症狀需由胸腔內科醫師評估，是否需要用氧、或是否嚴重肺纖維化至需使用抗纖維化藥物，以及合併復健科醫師，安排相應的心肺復健以恢復功能等。若為心理壓力、類創傷症候群的患者，則需要心理諮商、身心科醫師的介入處理。