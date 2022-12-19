產婦急性心衰竭險喪命 植入經皮式心室輔助器救命

34歲陳小姐（右四）懷孕時感染引發急性心衰竭，差點喪命，北榮採用最新經皮式心室輔助器搶救成功。（圖：台北榮總提供）

心臟是人體重要器官，無時無刻跳動著供應全身血液循環，可是急性心臟衰竭發生時來勢洶洶，容易同時併發多重器官衰竭，後果不堪設想。

34歲陳小姐，懷孕21周時因嚴重腹腔內感染必須引產，而引產後仍因嚴重感染、敗血性休克，造成心臟及多重器官衰竭，需插管使用呼吸器及葉克膜維生系統，但使用葉克膜3天後，心臟功能恢復不佳，而植入經皮式心室輔助器，心臟功能才逐漸恢復。

台北榮總心臟外科主治醫師陳沂名說，陳小姐病情危及，醫療團隊考量長時間使用葉克膜，容易造成血栓及肺水腫，且傳統開胸手術 植入心室輔助器，手術時間長、風險高、傷口大，復原緩慢，建議植入新型免開胸經皮式心室輔助器。在三位心臟外科主治醫師、三位麻醉主治醫師及多位工作人員共同努力下，完成北榮首例使用經皮式心室輔助器搶救急性心衰竭的成功案例。

陳小姐植入經皮式心室輔助器後，心臟功能逐漸恢復，第3天脫離葉克膜，第6天脫離心室輔助器，恢復自主心跳，第9天脫離呼吸器，第11天轉至普通病房，第22天順利出院。

陳沂名指出，搶救急性心衰竭病人時，常先使用強心劑、接下來再使用機械式輔助循環，以支撐心臟功能維持生命徵象，包括主動脈氣球幫浦（IAPB）、葉克膜維生系統(ECMO)、心室輔助器(VAD)等。但不同的機械式輔助循環各有優缺點。

例如葉克膜（ECMO）類以人工心肺機，雖維持病人全身循環，但推入強大血流會使心臟主動脈瓣膜關閉，導致左心室血流停滯，可能進而形成心臟血栓，也可能會使肺部血流停滯，導致肺水腫。雖可使用主動脈內球囊泵（IABP）減輕左心室負擔，但肺部問題仍無法得到改善。

至於，傳統心室輔助器在植入時需打開胸腔，直接從心臟及主動脈或肺動脈植入，治療成效卓越，但傷口長達20公分，手術時間長達6到8小時以上，且復原期較長，手術風險較高。

陳沂名說，醫療團隊選擇免開胸經皮式心室輔助器，經由周邊血管植入，通常是由鼠蹊部的股動脈或鎖骨下的腋動脈置入後，送達升主動脈及左心室交界處來輔助心臟跳動，傷口僅僅穿刺孔的大小，可改善葉克膜的缺點，減輕對左心室的負擔及心臟、肺臟的血液停滯，防止血栓及肺水腫，為嚴重心臟衰竭患者治療新的選擇。

陳沂名說，此例先使用葉克膜再使用經皮式心室輔助器搶救心衰竭病人成功案例，提供無法僅靠葉克膜救治的嚴重心衰竭患者，或因葉克膜造成心臟負擔的病人，這是最佳治療選擇，此手術不只挽救一個年輕生命，也挽救了一個家庭。