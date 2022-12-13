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進入免疫負債陣痛期 久咳不癒的兒童患者增 醫籲注意這些徵兆

記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院小兒科黃中明醫師觀察，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒等病例都有明顯增加。（光田綜合醫院提供）
光田綜合醫院小兒科黃中明醫師觀察，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒等病例都有明顯增加。（光田綜合醫院提供）

新冠疫情進入第3年，政府防疫措施逐漸放寬，台灣光田綜合醫院小兒科黃中明醫師觀察，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒等病例都有明顯增加的趨勢，他說這代表全台幼兒在這時期，進入了「免疫負債」的陣痛期。

黃中明醫師指出，所謂「免疫負債」是指兒童在這3年期間幾乎沒有接觸到各種傳染病的病原體，免疫系統缺乏訓練，突然面對各種病毒時，可能出現頻繁生病的狀況，兒童本來應該在3年內逐漸更新的病毒碼，因為防疫措施缺少機會磨練，就像欠債一樣，免疫力要在短時間內密集受訓「還債」。 

黃中明說，近期門診中久咳不癒的患童確實有增加的趨勢，這些小病童有些近期曾確診COVID-19，但大多是從未確診，多數孩子可能已經在診所輾轉治療多次未見改善而轉來醫院。

單一病毒的感染不至於讓兒童咳好幾個月，黃中明表示，經過抽絲剝繭發現這群小朋友主要分成三大類，第一類是反覆感染狀況，同學流行什麼病毒全部跟隨一輪，舉凡A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒、腺病毒無役不與，也造成父母感覺咳嗽從未停過。

第二類是次發性細菌感染，如黴漿菌、肺炎鏈球菌感染，這類兒童如果沒有確認病因並施予特殊抗生素則不會痊癒，第三類也是最容易被家長忽略的氣喘發作。 

門診常很多父母聽到小孩是氣喘，常問「我的小孩又不喘」，黃中明說，因為不喘才會沒有及時發現，兒童氣喘不一定以「喘」來表現，常見的症狀有「咳很久」、「夜間咳」、「跑步咳」、「變天咳」等，至於胸悶、呼吸困難、呼吸窘迫、喘鳴聲明顯這些症狀出現時往往已經很危險。

他說，有些小孩可能有家族氣喘史，有些從嬰兒期就有異位性皮膚炎，甚至有些根本沒有任何危險因子，但就在一次病毒感染後氣喘體質被引發。 

黃中明說，孩童咳嗽原因眾多，如果家中兒童久咳不癒，一定要請兒科專科醫師仔細問診、並安排適當檢查，才能對症治療。

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