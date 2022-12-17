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69歲婦發現3公分肝腫瘤 腹腔鏡手術切除

胡蓬生
肝癌手術目前技術已非常成熟，醫師會依患者病情完整評估合適的治療方式。（Getty Images）
肝癌手術目前技術已非常成熟，醫師會依患者病情完整評估合適的治療方式。（Getty Images）

69歲蔡姓婦人有C肝病史，日前因上腹部不適到台灣衛福部苗栗醫院肝膽腸胃科門診，醫生透過腹部超音波檢查，發現病患有3公分肝腫瘤，轉介外科進一步診治，透過影像學及理學檢查確診為肝細胞癌，經接受腹腔鏡肝臟切除手術，術後恢復良好，現已康復出院。

院方表示，病患後續將安排整合醫療門診，於肝膽內、外科定期追蹤治療C肝及肝癌，每3至6個月抽血檢驗肝功能及胎兒蛋白，還有腹部超音波或電腦斷層檢查。

苗栗醫院外科醫師陳雁捷指出，目前臨床上肝癌治癒、治療有手術切除、局部消融（電燒）與肝臟移植等方式；手術目的是切除完整癌細胞，術後剩餘肝臟組織仍可讓病患保有功能；執行手術治療前，主治醫師會完整評估肝腫瘤大小、顆數、位置、是否靠近血管及轉移，年齡及其他身體狀況也要納入考量。

他表示，手術治療可分為傳統手術及腹腔鏡微創手術， 數十年來腹腔鏡手術發展興盛，腹腔鏡肝臟手術也取得重大進展，相較於傳統肝臟手術上腹部大L型或賓士型傷口，腹腔鏡手術傷口較小，也意味傷口併發症、術後疼痛較少，讓病患術後可較早恢復正常生活；隨著外科醫師手術經驗累積，且在新醫材如諧波刀（音波刀）等器械助益下，腹腔鏡與傳統手術在肝癌治療成效上已無顯著差異，在醫師審慎評估合適病患前提下，腹腔鏡肝臟手術成為病患另一選擇。

苗栗醫院院長李明輝表示，肝癌手術目前技術已非常成熟，醫師會依患者病情完整評估合適的治療方式，提高手術精確度，讓病患放心就醫。肝癌是沉默的癌，統計超過6成病患發現肝癌時已是晚期，提醒有B、C肝病史者定期肝臟追蹤檢查，可早期發現病灶，早期治療，提高治癒率。

陳雁捷醫師指出，腫瘤大小、顆數、位置、是否靠近血管及轉移，都是納入手術評估的條件...
陳雁捷醫師指出，腫瘤大小、顆數、位置、是否靠近血管及轉移，都是納入手術評估的條件。（圖：衛福部苗栗醫院提供）

手術 腫瘤 癌細胞

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